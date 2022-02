Mujer se hace viral por tener el mismo nombre que la actriz que crítico el funeral del policía asesinado

Jacqueline Guzmán (gimnasta) está siendo víctima de insultos y amenazas por tener el mismo nombre que la actriz que se hizo viral por criticar el funeral realizado al policía dominicano Jason Rivera en la ciudad de Nueva York.

El pasado viernes Jacqueline Guzmán (actriz) criticó el funeral de Jason Rivera, el cual perdió la vida cumpliendo su deber como policía. “Esto es jodidamente ridículo, ¿Qué pasaría si alguien tiene un infarto en esta área? Nadie podría ayudarle porque todo está bloqueado por un jodido funeral” fueron las palabras de la actriz en un vídeo publicado en la red social TikTok.

Varios medios dieron a conocer que, por las palabras emitidas hacia el policía, la actriz fue despedida de su empleo y le llovieron críticas negativas.

Guzmán (gimnasta) de 25 años, es una entrenadora de gimnasia juvenil en Huntington, LI. Publicó un vídeo por TikTok en cual habla sobre los comentarios negativos y amenazas que ha recibido por tener el mismo nombre que la actriz.

“Este video es para aclarar que no soy la Jacqueline Guzmán en ese horrible video. He estado recibiendo múltiples llamadas, amenazas y mensajes. Por favor, dejen de señalarme y atacarme. Yo personalmente no puedo manejarlo” expresó.

Te puede interesar Actriz se queda sin empleo tras criticar funeral de policía dominicano en NY

También dijo que espera que ese mensaje proporcione las pruebas suficientes sobre su verdadera identidad, para los que todavía están confundidos acerca de la situación.