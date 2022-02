Confinamientos solo redujeron las muertes por COVID en un 0.2 %, según estudio universidad Johns Hopkins

Un nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins afirma que los encierros pandémicos en todo el mundo solo previnieron el 0.2 por ciento de las muertes por COVID-19 y "no fueron una forma efectiva de reducir las tasas de mortalidad durante una pandemia".

“No encontramos evidencia de que los confinamientos, el cierre de escuelas, el cierre de fronteras y la limitación de reuniones hayan tenido un efecto notable en la mortalidad por COVID-19”, se lee en el documento, que se basa en una revisión de 34 estudios preexistentes sobre COVID-19.

Dados los "efectos devastadores" que han causado los bloqueos, los autores recomendaron que se "rechacen de plano como un instrumento de política pandémica".

Tanto en Europa como en los Estados Unidos, los investigadores descubrieron que solo se podía esperar que un bloqueo redujera las tasas de mortalidad en un 0.2 por ciento "en comparación con una política COVID-19 basada únicamente en recomendaciones". Por contexto, el 0.2 por ciento del total de muertes canadienses por COVID-19 hasta el momento equivale a unas 70 personas.

Se descubrió que el impacto de los cierres de fronteras es aún menos efectivo, con tasas de mortalidad que solo bajaron alrededor del 0.1 por ciento.

El estudio dio crédito parcial a las políticas que cerraron negocios "no esenciales", que concluyeron que podrían reducir las tasas de mortalidad de COVID hasta en un 10 por ciento. El estudio señaló que esto "probablemente esté relacionado con el cierre de bares".

El metanálisis se basó en estudios en los que los investigadores sintieron que tenían suficientes datos para establecer un vínculo entre las políticas de bloqueo y su efecto posterior en las muertes por COVID-19.

Un artículo citado es un estudio de noviembre publicado en Review of Financial Studies. Los investigadores desglosaron exhaustivamente las restricciones de COVID en cada condado de EE. UU. a lo largo de 2020 y luego las compararon con las tasas de mortalidad de COVID posteriores del condado. Ese estudio en particular encontró que los cierres de restaurantes y los mandatos de máscara salvaron vidas, pero que los cierres de spa básicamente no hicieron nada.

Otro estudio citado es un artículo de julio de 2020 de The Lancet que contó los resultados de COVID-19 en los 50 países más afectados del mundo y luego lo comparó con factores que van desde el cierre de fronteras hasta las tasas de obesidad. Ese estudio encontró que los "bloqueos completos" y los "cierres rápidos de fronteras" podrían reducir considerablemente la tasa de casos de un país, pero no tuvieron tanto efecto en las tasas de mortalidad.

Los investigadores excluyeron casi 83 estudios para su consideración, incluidos algunos que respaldaron la eficacia de los bloqueos. El más notable es un estudio de 2020 publicado en la revista Nature que concluyó que los confinamientos en Europa ayudaron a evitar entre 2,8 y 3,5 millones de muertes en los primeros meses de la pandemia.

Los investigadores de Johns Hopkins solo querían estudiar las tasas de mortalidad: descartaron cualquier estudio que examinara el efecto de los bloqueos en las hospitalizaciones o las tasas de casos.

Jennifer Grant, médica de enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia Británica, le dijo al National Post que centrarse solo en la mortalidad es una medida "cruda". “Hay otros elementos del confinamiento que deben tenerse en cuenta... la sobrecarga hospitalaria y la carga general de la enfermedad, incluida la necesidad de hospitalización de quienes se enferman y las consecuencias a largo plazo para los infectados”, dijo.

Sin embargo, Grant ha criticado las medidas de confinamiento en parte porque afectan a segmentos completos de la población que, para empezar, tenían un riesgo bajo.

“Tenía poco sentido evitar que los jóvenes vivieran normalmente porque tienen un riesgo muy bajo de enfermarse gravemente, pero se han visto muy, muy afectados por los impactos del encierro”, dijo.

Los investigadores de Johns Hopkins también descartaron cualquier estudio que evaluara los cierres basados únicamente en "pronósticos" de muertes anticipadas. En el caso del estudio de Nature, los investigadores de Johns Hopkins lo rechazaron porque no controlaba otros factores (como la "temporada" o el "comportamiento") que podrían haber explicado cómo las tasas de mortalidad europeas finalmente no alcanzaron los niveles previstos por virólogos.

A diferencia de gran parte de la investigación citada por los medios sobre COVID-19 hasta el momento, el nuevo artículo de Johns Hopkins es de economistas en lugar de epidemiólogos. El autor principal, Steve Hanke, es miembro principal del Instituto Cato libertario y colaborador de National Review, de tendencia derechista.

Sin embargo, no es el primer estudio que arroja agua fría sobre la idea de que los bloqueos fueron un factor importante para salvar vidas durante la pandemia.

Un estudio de abril publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, por ejemplo, determinó que las órdenes de "refugio en el lugar" de EE. UU. "no tenían beneficios detectables para la salud". Sin embargo, ese estudio concluyó que la política fracasó principalmente porque los estadounidenses ya habían comenzado a seguir los protocolos de distanciamiento social por su cuenta.

De manera similar, los investigadores de Johns Hopkins concluyeron que los formuladores de políticas pueden estar subestimando qué parte de la propagación de COVID fue mitigada simplemente por las acciones privadas de los ciudadanos. Si los bloqueos fueran ineficaces, escriben, "esto debería llamar nuestra atención sobre el papel de los cambios de comportamiento voluntarios".

Pasarán años hasta que los investigadores tengan una imagen completa de los daños causados por las políticas de confinamiento, incluido el daño a la salud mental y los picos correspondientes de muertes por cáncer y sobredosis.

Sin embargo, lo que se sabe es el costo: los bloqueos impuestos por el gobierno provocados por la pandemia de COVID-19 han demostrado ser uno de los eventos individuales más costosos en la historia de la humanidad. Solo en Canadá, el primer año de la pandemia generó un déficit federal de $343 mil millones impulsado en gran parte por los pagos a los trabajadores desempleados por los cierres de gimnasios, restaurantes y otros espacios públicos ordenados por el gobierno.

