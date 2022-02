Cuál ha sido el peor consejo financiero que adoptaron los estadounidenses

Una muestra reciente dio cuenta de cuál ha sido el peor consejo financiero que han recibido los estadounidenses. Se trata del consejo que indica no salir a restaurantes a cenar, para poder ahorrar. Estos datos fueron recogidos en una encuesta realizada a 1,000 personas por el sitio I will teach you to be reach.

La especialista en finanzas personales, Maurie Backman, se refirió a esta situación y aseguró que los restaurantes comúnmente cobran grandes márgenes en los platillos que sirven y que por eso se aconseja quedarse en casa.

Para Backman, todo tiene que ver con la moderación. Salir a cenar tiene muchos beneficios, además de la comida: permite socializar, no ensucias tu cocina ni tu vajilla, descansas de cocinar, puedes escoger entre una variedad más amplia y te evita ir de compras.



Eliminar completamente las comidas en restaurantes puede no ser tan realista, considera la experta en temas de dinero.



Si la economía familiar va bien y no hay deudas acumuladas, no hay motivo alguno por el cual desistir de esta opción. Claro, si las finanzas no van bien, lo mejor es prescindir de esta alternativa hasta que la cosa mejore.



"Si bien gastar dinero en restaurantes significa no usar ese dinero para otros fines, es importante disfrutar de la vida. Y nadie debería avergonzarse de sentir lo contrario”, recomienda la experta en finanzas personales.