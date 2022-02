La Casa Blanca advierte de inminente invasión rusa a Ucrania

Soldados ucranianos avanzan en un camión sobre un camino enlodado el 10 de febrero de 2022, durante maniobras militares en la región de Donetsk, en el este del país. (AP Foto/Vadim Ghirda) ( THE ASSOCIATED PRESS )

EEUU indicó que aún no sabe si el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido invadir, pero sí dijo que Putin ha congregado todos los elementos para hacerlo rápidamente

El gobierno del presidente Joe Biden intensificó el viernes sus advertencias apremiantes sobre una posible invasión rusa a Ucrania, indicando que podría ocurrir en cuestión de días, incluso mientras continúan las gestiones diplomáticas de emergencia.

Y en una medida que incrementa la sensación de crisis, funcionarios dijeron que Biden ordenó el envío de otros 3,000 soldados estadounidenses a Polonia.

La Casa Blanca indicó que aún no sabe si el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido invadir, pero sí dijo que Putin ha congregado todos los elementos para hacerlo rápidamente y pidió a los estadounidenses que se encuentren en Ucrania salir de allí en las próximas 48 horas.

La dura advertencia adelantó el periodo previsto para una potencial invasión, que muchos analistas creían era improbable que ocurriera antes de que los Juegos Olímpicos de Invierno en China concluyan el 20 de febrero. Estados Unidos emitió su petición tras conocerse nuevos datos de inteligencia que mostraron otro incremento de soldados rusos cerca de la frontera ucraniana y el inicio de un ejercicio militar importante de Rusia en la vecina Bielorrusia.

“Por ahora no podemos precisar el día, ni podemos precisar la hora, pero esta es una posibilidad muy, muy evidente”, aseveró el consejero de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan. “La fuerte posibilidad de que haya acción, la clara posibilidad de acción, en un periodo de tiempo relativamente cercano... está respaldada por nuestra visión de lo que está sucediendo en el terreno”.

“Seguimos viendo señales de incremento en las fuerzas rusas, incluyendo la llegada de más soldados a la frontera con Ucrania”, añadió. “Como hemos dicho antes, nos encontramos en el periodo en el que una invasión podría comenzar en cualquier momento si Vladimir Putin decidiera ordenarla”.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, replicó de inmediato: “La histeria de la Casa Blanca es más reveladora que nunca. Los anglosajones necesitan una guerra. A cualquier costo. Provocaciones, información errónea y amenazas son un método favorito para solucionar sus propios problemas”.

Biden ha dicho que tropas estadounidenses no ingresarán a territorio ucraniano para responder a una invasión rusa, pero ha reforzado la presencia militar de Estados Unidos en Europa como apoyo a los aliados en el flanco oriental de la OTAN. El Pentágono informó el viernes que Biden ordenó el envío de otros 3,000 soldados a Polonia, además de los 1,700 que ya se dirigen a ese país. Juntos forman una brigada de infantería de la 82da División Aerotransportada.

El secretario de Estado Antony Blinken, que se encuentra en Australia, fue el primer funcionario estadounidense de alto rango en decir públicamente que podría llevarse a cabo una invasión antes de que finalicen los Juegos Olímpicos.

“El riesgo es lo suficientemente alto y la amenaza es ya lo suficientemente inmediata que la prudencia exige salir ahora", subrayó Sullivan, al repetir una advertencia que Blinken ya había dado previamente a los estadounidenses en Ucrania.

Sullivan no reveló detalles sobre los datos de inteligencia que respaldan la nueva valoración estadounidense, y rechazó un reporte de que Washington cree que Putin ha tomado la decisión de invadir. Pero dijo que la situación es cada vez más frágil y que Estados Unidos y sus aliados deben estar preparados.

Biden habló con varios mandatarios europeos el viernes para enfatizar las preocupaciones planteadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la potencial inminencia de una invasión rusa. Sullivan dijo que los mandatarios de Occidente se encuentran completamente unidos y que responderían con dureza a una invasión rusa, aplicando sanciones económicas y comerciales devastadoras.

Por su parte, el secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, se encuentra de visita en Moscú en otro intento por relajar las tensiones sobre una posible invasión rusa a Ucrania.

Rusia realiza enormes ejercicios militares en la vecina Bielorrusia e insiste en que la tensión en las relaciones no es culpa suya. Moscú sostiene que no tiene planes para entrar a Ucrania, pero quiere que Occidente deje al país vecino y a otras exrepúblicas soviéticas fuera de la OTAN. Pide además que la alianza no despliegue armas allí y que retire a sus efectivos de Europa Oriental, exigencias que Occidente ha rechazado tajantemente.