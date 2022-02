Virgin Galactic abre una oportunidad limitada para comprar una futura reserva de vuelos espaciales

Virgin Galactic (NYSE: SPCE) (la "Compañía" o "Virgin Galactic"), una compañía de viajes aeroespaciales y espaciales, anunció hoy que la venta de boletos se abrirá al público en general a partir del 16 de febrero, brindando la oportunidad de comprar uno de los reservas iniciales de vuelos espaciales y membresía segura en la comunidad única de Future Astronauts.

“En Virgin Galactic, creemos que el espacio es transformador”, dijo Michael Colglazier, CEO de Virgin Galactic. “Planeamos tener a nuestros primeros 1000 clientes a bordo al comienzo del servicio comercial a finales de este año, proporcionando una base increíblemente sólida a medida que comenzamos las operaciones regulares y ampliamos nuestra flota”.

Las reservas de vuelos espaciales de Virgin Galactic también brindan acceso a la comunidad de miembros de Future Astronaut, diseñada y seleccionada para brindar inspiración, emoción y aventura desde el momento de la compra del boleto hasta el vuelo espacial y más allá. Los miembros disfrutarán del acceso a experiencias, eventos, viajes y actividades de preparación espacial que no se pueden comprar con dinero mientras esperan su vuelo espacial.

El vuelo espacial en sí se lanza desde Spaceport America en Nuevo México. Comenzando con varios días de actividades de preparación para vuelos espaciales, los futuros astronautas se quedarán con sus invitados en próximos alojamientos personalizados. Los huéspedes disfrutarán de itinerarios personalizados y comodidades de primer nivel durante los programas de capacitación específicos para astronautas.

Durante el vuelo espacial, los astronautas experimentarán un viaje de 90 minutos que incluye un lanzamiento aéreo exclusivo y un impulso Mach-3 al espacio. La nave espacial se voltea con gracia mientras los astronautas disfrutan de varios minutos de ingravidez fuera del asiento y de impresionantes vistas de la Tierra desde las 17 ventanas de la nave espacial. Al regresar de esta experiencia transformadora, los astronautas comenzarán un viaje significativo para crear un impacto positivo con la perspectiva que solo se obtiene al ver nuestro hermoso planeta desde el espacio.

Para marcar el lanzamiento de las ventas públicas, Virgin Galactic presentó una nueva marca de consumo icónica, diseñada para capturar el amor, la maravilla y el asombro de la experiencia de ver la Tierra desde el espacio, y para inspirar a generaciones de futuros astronautas en todo el mundo . La identidad de marca recientemente revelada presenta la nave espacial; la definición misma de la excelencia en ingeniería, una celebración del diseño pionero y un ícono totalmente exclusivo de la experiencia de vuelo espacial de Virgin Galactic.

“Hemos desarrollado un proceso de ventas convincente y efectivo para respaldar el crecimiento de nuestro negocio comercial”, dijo Blair Rich, presidente y director comercial de operaciones comerciales y de consumo. “Una línea espacial comercial global exige una marca icónica y atemporal. Es importante que nuestra marca represente nuestra oferta dinámica para el cliente y hable de nuestra experiencia, estilo y servicio únicos”.

Las reservas de vuelos espaciales tienen un precio total de USD $ 450,000. Luego de un depósito inicial de USD $150,000, los clientes realizarán su pago final antes de su vuelo. Aquellos interesados en reservas de vuelos espaciales pueden visitar www.virgingalactic.com para iniciar el proceso de solicitud.

Descargue todos los materiales de prensa, incluidas imágenes y material de archivo de Virgin Galactic Press Assets .

Acerca de Virgin Galactic Holdings

Virgin Galactic es una compañía de viajes aeroespaciales y espaciales, pionera en vuelos espaciales tripulados para particulares e investigadores con sus avanzados vehículos aéreos y espaciales. Está desarrollando un sistema de vuelos espaciales diseñado para conectar al mundo con el amor, la maravilla y el asombro creados por los viajes espaciales y para ofrecer a los clientes una experiencia transformadora. Puede encontrar más información en https://www.virgingalactic.com/ .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores con respecto a Virgin Galactic Holdings, Inc. (la "Compañía"), incluidas declaraciones sobre los sistemas de vuelos espaciales, los mercados y el horario de vuelo esperado de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planear". ”, “may”, “should”, “will”, “would” y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres.www.sec.gov y la sección Relaciones con inversores de nuestro sitio web en www.virgingalactic.com . Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas y, salvo que lo exija la ley, la Compañía no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, futuras eventos, o de otra manera.