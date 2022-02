Biden y Scholz conversarán sobre Ucrania esta noche

El presidente estadounidense se niega a acceder a la petición de Rusia, que pretende que la OTAN se comprometa formal y públicamente a no recibir más miembros nuevos provenientes de Europa del Este. ( AP/ALEX BRANDON )

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, sostendrán una conversación telefónica segura alrededor de las 19H30 GMT del miércoles, anunció la Casa Blanca, mientras la tensión sigue siendo alta en torno a Ucrania.

Este intercambio se produce "en el marco de nuestra estrecha y sostenida coordinación con nuestros aliados", indicó la presidencia estadounidense, inmersa en una intensa actividad diplomática ante la amenaza de una invasión rusa que sigue siendo "real", según Washington.

El encuentro entre ambos gobernantes tiene lugar al día siguiente de una visita de Scholz a Moscú, durante la cual el canciller alemán hizo un fuerte llamamiento a la diplomacia.

También formuló declaraciones ante la prensa que causaron revuelo en Estados Unidos sobre Ucrania y la OTAN, un tema explosivo a nivel diplomático.

"Hay un hecho: la membresía de Ucrania en la OTAN no está en la agenda", dijo Olaf Scholz. "Todo el mundo tiene que dar un paso atrás y darse cuenta de que no podemos tener un posible conflicto militar por un tema que no está en la agenda", agregó.

Biden es el primero en moderar las esperanzas de Kiev de unirse algún día a la alianza militar.

Sin embargo, el presidente estadounidense se niega a acceder a la petición de Rusia, que pretende que la OTAN se comprometa formal y públicamente a no recibir más miembros nuevos provenientes de Europa del Este.