Niña estuvo secuestrada por tres años en habitación de Nueva York

Paislee Shultis una niña que fue reportada como desaparecida en el 2019 cuando tenía cuatro años de edad, fue encontrada con vida este martes en una habitación secreta, ubicada debajo de una escalera en una casa que queda a 150 millas de su hogar.

“Los detectives vieron sus "pequeños pies" en el espacio oculto”, dijo la policía al New York Post.

Los padres de la niña que ahora tiene seis años, habían secuestrado a su hija después de perder su custodia en 2019, y la mantuvieron escondida donde vive su abuelo paterno, dijeron las autoridades.

Una pista llevó a la policía a la casa del abuelo, cuando uno de los detectives que trabajaba en la investigación, vio algo extraño en la escalera y sus escalones, y luego, con una linterna, vio un trozo de manta asomándose por las grietas, reportó el Post.

Paislee Shultis, young girl missing since 2019, found alive https://t.co/nOVsYLjvFS pic.twitter.com/Zv7hLZgh04 — New York Post (@nypost) February 15, 2022

“Los detectives usaron una herramienta para quitar varios de los escalones de madera, y fue entonces cuando vieron un par de pies diminutos”, dijo la policía.

“Después de eliminar varios escalones más, la niña y su secuestrador fueron descubiertos adentro”, dijo la policía, y agregó que Paislee y su madre fueron encontradas en “una habitación improvisada, debajo de una escalera cerrada que conducía al sótano de la residencia”.

La policía dijo que todavía están tratando de averiguar qué sucedió exactamente durante los meses siguientes, pero en ese momento no se presentaron cargos contra los padres de Paislee, Kimberly Cooper, de 33 años, y Kirk Shultis, de 32.

Luego, el lunes, las autoridades recibieron un aviso de que Paislee estaba en la casa de su abuelo, Kirk Shultis de 57 años.

“Varias veces íbamos allí y, a veces, nos encontrábamos con resistencia y, en otras ocasiones, decían: ‘Oh, no, puedes entrar y mirar alrededor. No hay nadie aquí. La niña no está aquí’”, dijo.

“Y creemos que, en ocasiones, cuando entramos a la residencia, aunque se nos dio acceso limitado, estaban usando este lugar para esconder a la niña”, dijo el detective.