Esta es la razón por la que Bad Bunny ya no canta en inglés

Muchos artistas latinoamericanos han iniciado sus carreras cantando en español, pero conforme ha pasado el tiempo han empezado a cantar en inglés. Esto les permitió abrirse a nuevos públicos y cosechar más ganancias. Sin embargo, Bad Bunny es la excepción.

Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel global en 2020 y en 2021, por lo que su decisión no pasa desapercibida en el mundo de la música. “Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”, dijo en una entrevista con El País.

“Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español y, no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, agregó, confirmando que tampoco hará colaboraciones con artistas anglosajones.

En su entrevista con El País, el reggaetonero expresó, entre otras cosas, que no sabe tocar ningún instrumento, tampoco leer partituras, y que en algún momento le gustaría aprender a tocar el piano.

“Yo no soy músico. Considero músico a la persona que toca un instrumento musical, yo por tragedias de la vida no toco ninguno, pero no me voy a ir del mundo sin hacerlo”, dijo.

También habló sobre lo explícito de sus canciones, sobretodo en temas como, "safaera", "bichiyal", o "si veo a tu mamá": “pude haber dicho ‘todas las veces que hicimos el amor’, pero no es honesto. Yo, si le cuento a un pana amigo mío que extraño a una chica, le digo: ‘Diablos, otra vez me acordé de cuando se lo metí en el parking de allí…’. Así se expresan muchas personas de mi nación", dijo Benito.