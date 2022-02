Amable Aristy Cabrera, primer dominicano en participar en el Super Bowl

El joven dominicano, Amable Aristy Cabrera, es el primer dominicano en participar en la organización de uno de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos, el Super Bowl.

Aristy se graduó en 2021 de la Universidad de Connecticut en Administración Deportiva, y en la actualidad está estudiando para obtener un Master en Gestión Deportiva (Sport Management).

En conversación con Diario Libre, el joven dijo que llegó a participar en la organización del Super Bowl por un anuncio vio en una página especializada en deportes (Team Work Online) en el cual se inscribió, y dentro de miles de personas que aplicaron para estar en el evento, Amable fue uno de los elegidos dentro de un grupo de 47 personas, siendo este el único dominicano.

“Me eligieron dentro de más de mil personas que aplicaron para participar en la NFL. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, la tuve que coger para tirar pa'lante, poder crear y tener la oportunidad de conocer más personas (…) absorber todo para de dicha forma representar la República Dominicana por todo lo alto” expresó Aristy Cabrera.

Amable tuvo la oportunidad de hacer un tour por los diferentes estadios de Los Ángeles, en los cuales él pudo conocer y estar donde juegan Los Lakers. Además, la oportunidad de poder conversar con profesionales del área y hacer preguntas sobre las cosas que él no conocía.

Dentro de los trabajos realizados por Amable en la actividad estuvieron asistir los esfuerzos de hospitalidad y eventos para invitados de alto nivel del Super Bowl, trabajó directamente con Populous (compañía de diseño), ayudando con iniciativas de servicio al cliente el día del juego para más de 70,000 fanáticos. Administró atracciones durante la semana del evento para mejorar la experiencia de los fanáticos en el festival de la NFL.

“No puedo creer que estaba ahí, en un evento que es el más grande de los Estados Unidos, la emoción que sentí era para llorar, especialmente sabiendo que muchos dominicanos no han tenido la oportunidad de trabajar en un evento como este en el pasado y también sabiendo que yo era el único dominicano de los 47 que eligieron en el programa” contó Amable.

Amable, durante el evento y el trabajo que pudo realizar, sintió que estaba representando a sus padres, familia y al país. Dijo sentirse orgulloso de haber llegado a la NFL.

Sobre su vida

Amable, es hijo de la doctora Gloricel Cabrera y el licenciado Amable Aristy, nació en la ciudad de Miami en Estados Unidos. Vivió los primeros seis años de su vida en Santo Domingo, República Dominicana. Durante su vida ha vivido en cuatro ciudades: Miami, Santo Domingo, Nueva York y actualmente en Washington DC.

Durante su niñez jugo béisbol y en la actualidad es fanático del basquetbol.

Al hablar acerca de sus padres, les da las gracias por el apoyo recibido de ambos ya que lo han motivado a perseguir sus sueños.

“Mi madre hace cualquier cosa por mí, como cualquier madre y padre. Mi padre también me ha ayudado, aunque no me haya ido por el camino de la política como él” contó.

Amable aseguró que, de su padre a aprendido buscar ser mejor en su carrera. Expresó que los dos tienen su propia manera de devolverle a la comunidad lo que reciben.

I AM ABLE

Amable Aristy Cabrera fundó su propia compañía de ropa deportiva en julio de 2019, en la que busca “motivar, inspirar, darle y pasar un mensaje bueno” a las personas.

“Estaba pasando un mal momento en ese entonces y necesitaba alguna distracción y fui capaz de fundar la compañía, fue más para dar un mensaje, para inspirar a la comunidad de la mejor manera posible, especialmente como cuando paso lo de George Floyd”.

Amable al fundar está compañía fue capaz de hacer más hacia la comunidad, donde pudo donar a diferentes organizaciones y de esta forma pudo conectar con más personas a que fuesen más unidas no solo cuándo paso el caso de George Floyd, sino también, ahora.

“Nosotros creemos que, aunque somos minoría de dominicanos debemos apoyarnos entre nosotros y ese es el mismo mensaje que mi padre tiene, que debemos estar ahí para los demás y tiene un poco que ver como crecimos y usar cualquier recurso que podamos para hacer algo mejor.