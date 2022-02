Dominicano es asesinado de cinco balazos en NY a plena luz del día

La policía está buscando al asesino que mató a tiros a un hombre dominicano de 44 años en El Bronx el pasado sábado.

Las autoridades dijeron que Ángel Ortega, de 44 años, fue baleado en la esquina de las avenidas East Tremont y Belmont en Crotona, alrededor de las tres de la tarde, y luego el pistolero emprendió la huida.

Ortega fue trasladado al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado muerto poco tiempo después, según declaró el portal AMNY.

El dominicano Ortega vivía en la sección Norwood de El Bronx con su novia y su hija de un año, dijo su familia a NY Daily News.

“En este momento no sabemos nada más que el hecho de que le dispararon cinco veces por la espalda”, dijo entre lágrimas su madre, Dinorah Valois.

La madre del dominicano dijo al mencionado portal, que vio imágenes de vigilancia recuperadas por policías que mostraban el asesinato de su hijo. El pistolero estaba esperando a Ortega afuera de un negocio en la cuadra y cuando salió Ortega, el asesino abrió fuego, se cambió de ropa y salió corriendo, dijo. Los policías siguen buscando al asesino y no han establecido el motivo de los disparos.

Valois dijo que no conocía a nadie que pudiera haber estado peleando con su hijo o que lo quisiera muerto.

“Siempre hablábamos, todos los días”, dijo Valois. “Era muy dulce, cariñoso, muy generoso. Era una muy buena persona”.

Ortega sufría de esquizofrenia, pero mantuvo su medicación para que su comportamiento no hubiera provocado a nadie, dijo su madre.

Estaba haciendo planes para mudarse a Carolina del Norte con su hija, según su sobrino Johan Feliz al mismo medio.

“Me siento terrible pensando en eso ahora porque me decía que quería venir aquí”, dijo Feliz. “Él siempre quiso venir a Charlotte. Tenía muchas ganas de irse de Nueva York. La forma en que vivía, ya no era lo que quería. La medicina que estaba tomando no lo hacía sentir bien, ya no era una buena situación”, dijo.