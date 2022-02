OTAN envía refuerzos a aliados en el este de la invasión de Rusia a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos de la OTAN, acordaron el viernes enviar miles de tropas respaldadas por apoyo aéreo y naval para proteger a los aliados cerca de Rusia y Ucrania en respuesta a la decisión de invasión del presidente Vladimir Putin, dijo el principal funcionario civil de la organización.

Hablando después de presidir una cumbre de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg dijo que la organización de 30 naciones, enviará partes de la Fuerza de Respuesta de la OTAN y elementos de una unidad de punta de lanza de despliegue rápido al flanco este de la alianza. Es la primera vez que la fuerza se utiliza para defender a los aliados de la OTAN.

Stoltenberg no dijo cuántas tropas serían enviadas o adónde podrían ir, pero sí confirmó que el movimiento involucraría poder terrestre, marítimo y aéreo.

En respuesta a la mayor crisis de seguridad de Europa en décadas, Stoltenberg dijo: “Ahora estamos desplegando la Fuerza de Respuesta de la OTAN por primera vez en un contexto de defensa colectiva. Hablamos de miles de efectivos. Hablamos de capacidades aéreas y marítimas”.

La NRF puede contar con hasta 40,000 soldados, pero Stoltenberg dijo que la OTAN no desplegaría toda la fuerza. También se enviarán partes de una unidad de vanguardia conocida en la jerga de la OTAN como la Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que actualmente está dirigida por Francia.

El anuncio se produjo después de que los miembros de la OTAN, que van desde la vecina Estonia de Rusia en el norte hasta el oeste de la Ucrania golpeada por el conflicto hasta Bulgaria en la costa del Mar Negro, desencadenaron consultas urgentes el jueves sobre su seguridad en medio de preocupaciones por la invasión.

“Seguiremos tomando todas las medidas y decisiones necesarias para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados”, dijeron los líderes en un comunicado. “Haremos todos los despliegues necesarios para garantizar una disuasión y una defensa fuertes y creíbles en toda la alianza, ahora y en el futuro”.

La organización de seguridad más grande del mundo anteriormente tenía alrededor de 5,000 soldados estacionados en los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y Polonia, pero ha reforzado significativamente sus defensas en los últimos tres meses.

Algunos de los 30 países miembros de la OTAN están suministrando armas, municiones y otros equipos a Ucrania, pero la OTAN como organización no lo hace. No lanzará ninguna acción militar en apoyo de Ucrania, que es un socio cercano pero no tiene perspectivas de unirse.

Sin embargo, los miembros del Báltico han dicho que Occidente debería “proporcionar urgentemente al pueblo ucraniano armas, municiones y cualquier otro tipo de apoyo militar para defenderse, así como asistencia y apoyo económico, financiero y político, ayuda humanitaria”.

La OTAN comenzó a reforzar sus defensas en el noreste de Europa después de que Rusia anexó la península de Crimea de Ucrania en 2014. Recientemente, algunos miembros también enviaron tropas, aviones y buques de guerra a la región del Mar Negro, cerca de los aliados Bulgaria, Rumania y Turquía.

A corto plazo, la OTAN también ha activado un sistema de planificación de emergencias para permitir que los comandantes muevan las fuerzas más rápidamente. El Pentágono dijo el jueves que enviará 7.000 soldados a Europa además de los 5.000 efectivos desplegados recientemente.

Los aviones de vigilancia de la OTAN han comenzado a patrullar dentro del territorio aliado. Los aviones podrían observar los aviones de combate rusos y los movimientos de transporte dentro de Ucrania, al igual que monitorearon aviones en Siria desde el espacio aéreo de Turquía.

Lituania declaró el estado de emergencia el jueves. Lituania limita con la región rusa de Kaliningrado al suroeste, Bielorrusia al este, Letonia al norte y Polonia al sur.

La medida del país báltico permite un uso más flexible de los fondos de reserva estatales y una mayor protección fronteriza, otorgando a los guardias fronterizos más autoridad para detener y registrar a personas y vehículos en las zonas fronterizas.

“No podemos darnos el lujo de ser (un) club de discusión”, dijo el presidente lituano, Gitanas Nauseda, durante la noche en una cumbre de emergencia de líderes de la Unión Europea celebrada para imponer un “precio alto” a Rusia a través de sanciones. "Necesitamos tomar acción."