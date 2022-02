Trump se da un baño de masas en el congreso anual de los conservadores de EEUU

El exmandatario de 75 años no tuvo que innovar demasiado para convencer a una audiencia conquistada de antemano. ( AP PHOTO/JOHN RAOUX )

Los seguidores de Donald Trump llevaban todo el sábado esperando su discurso en el congreso anual de los conservadores estadounidenses en Orlando (Florida). Y el expresidente no los decepcionó: multiplicó los ataques contra el gobierno demócrata de Joe Biden, acusaciones infundadas de fraude electoral y promesas de un futuro republicano.

El exmandatario de 75 años no tuvo que innovar demasiado para convencer a una audiencia conquistada de antemano, demostrando una vez más su gran capacidad para movilizar a la base republicana desde el estrado.

Aplausos en pie, cánticos y abucheos contra los rivales de los republicanos interrumpieron a menudo las palabras de Trump, mientras describía su país como un lugar al borde del abismo, lastrado por la inflación, el crimen y los izquierdistas radicales.

"Si pones juntos a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos, no habrían hecho el daño que Joe Biden y su administración han hecho a este país", declaró Trump durante su discurso de casi hora y media.

El multimillonario republicano calificó al gobierno demócrata de "débil" e "incompetente" y aseguró, como había hecho esta semana en una entrevista en Fox News, que la invasión rusa de Ucrania no hubiera ocurrido con él en la Casa Blanca.

Victimismo

En varios momentos de su discurso, el 45º presidente estadounidense reiteró sus acusaciones infundadas sobre un supuesto robo electoral en 2020, arrancando los aplausos de la sala.

También se presentó, una vez más, como la víctima de una persecución por parte de la prensa, la justicia y sus rivales políticos, recordando el juicio político abierto contra él en 2019 por pedir supuestamente a Ucrania que investigara negocios de un hijo de Joe Biden.

"Si aceptara quedarme al margen, si me quedara en casa y dijera que no me voy a presentar (a la presidencia), la persecución cesaría inmediatamente", declaró.

El republicano presumió de haber dejado un país con una economía boyante y un mayor control migratorio, así como de haber contribuido a la paz mundial, algo arruinado, según él, por su sucesor.

Y en algunas de sus intervenciones más vitoreadas, acusó a los demócratas de intentar "extinguir la identidad de los estadounidenses" y de arrebatarles la libertad, un mensaje muy repetido durante la conferencia conservadora.

El hombre providencial

Durante todo el día, el gran congreso conservador había tenido una atmósfera eléctrica, a la espera del discurso del que sigue siendo el verdadero líder del Partido Republicano.

Las gorras con su lema 'Make America Great Again' (Devolvamos a Estados Unidos su grandeza) aparecieron en todas partes y los pasillos se llenaron de personas de todas las edades.

Por la tarde, Vanessa Broussard, una fiel que había acudido a Florida desde Texas, confesó que apenas había podido dormir la noche anterior por la emoción de ver al exmandatario.

"No creo que haya palabras para describir realmente lo que siento por Donald Trump", dijo esta mujer de 40 años. "He visto lo que ha hecho como 45º presidente de Estados Unidos (...) Hacía brillar este país. Estados Unidos estaba prosperando", añadió con entusiasmo.

Para muchos conservadores, Trump es el hombre providencial, la persona a la que esperan volver a ver en la Casa Blanca dentro de tres años.

María Boham, de 59 años, acudió a Orlando para compartir ese mensaje. "Sin Donald Trump nadie va a ganar estas elecciones", dijo sobre los comicios parlamentarios de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre de este año y las presidenciales de 2024.

"Nos vamos a quedar con él porque defiende a Dios, defiende a la familia, defiende su existencia. Defiende mis valores. Punto", añadió.