Dominicana residente en NY gana Medalla al Mérito de la Mujer

La activista radicada en Nueva York Zenaida Méndez, fue galardonada este martes con la Medalla al Mérito, máximo galardón que otorga el Gobierno dominicano y el Ministerio de la Mujer.

Méndez, popularmente conocida como “la única”, ha luchado por más de 30 años contra la discriminación, el racismo y la defensa de los derechos de la mujer.

Fue la primera latina en presidir la Organización Nacional de Mujeres (NOW) de Nueva York. Zenaida es la fundadora del Caucus de Mujeres Dominicanas de NY, y la única latina en la junta de directores del New York Women in Film & Television.

Nació en la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos con su familia en 1969, cuando su padre perdió el empleo por su apoyo a la revolución de abril de 1965.

RELACIONADAS Abinader reconoce que la deuda con las mujeres no ha sido saldada

Tiene una licenciatura en Gobierno y Administración Pública de John Jay College y una maestría en Administración Pública del Graduate School of Public Affairs de CUNY.

El alcalde David Dinkins la nombró en la Oficina de Asuntos Latinos en 1990. De 1992 a 1994 sirvió como asistente especial del Comisionado de Derechos Humanos de la ciudad, y durante cinco años fue la asistente legislativa del congresista Charles Rangel.

En 2001, fue una de las delegadas del Women of Color Resource Center en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, en Durban, Sudáfrica.

Actualmente es la directora del Manhattan Neighborhood Network, El Barrio Firehouse Community Media Center, la cadena de televisión pública de la ciudad de Nueva York.

Durante su visita a Diario Libre Zenaida conversó sobre la necesidad de que el Estado siga abriendo más espacios para que las mujeres negras puedan ocupar posiciones del poder en el país.

“Aunque en EEUU estamos un poco más avanzados en esa materia, todavía seguimos luchando a nivel estatal en NY, y a nivel federal para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados”, dijo la dominicana.

Destacó también que deben cerrarse las brechas de discriminación, para que las mujeres dejen de ser discriminadas por el hecho de ser negras, por su preferencia sexual o discapacidad.