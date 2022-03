Apuñalan a trabajar hispano de McDonald’s en Manhattan

Todavía no se ha esclarecido la causa de la riña

Un hombre hispano de 31 años que labora en McDonald’s se encuentra luchando por su vida luego de recibir varias puñaladas en su pecho, cuello y brazo en medio de una discusión en el restaurante de comida rápida durante la madrugada de este miércoles.

Según las informaciones, no está esclarecido qué provocó la pelea, alrededor de las 12:35 a.m. en la sucursal ubicada en Third Avenue y East 117th Street, en Manhattan, Nueva York. Las autoridades informaron que en el lugar se encontraron rastros de sangre desde detrás del mostrador hasta el vestíbulo.

Fuentes dijeron que el esposo de una de las empleadas llegó al lugar de los hechos por temor a que su pareja estuviera en peligro, este pensaba que en la discusión involucraba a un cliente rebelde. La Policía reportó que este rumor está bajo investigación.

Los testigos que presenciaron lo ocurrido declararon que fue un momento espantoso. Se espera que la sucursal esté cerrada por algún tiempo.

Lo sucedido ocurrió a pocas cuadras de donde fue asesinada la joven de 19 años que era cajera de Burger King, supuestamente por un excompañero de trabajo. Este hecho tuvo lugar a principios de año.