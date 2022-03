Familiares de joven baleado en la cabeza por la policía piden publicar videos de los hechos

Familiares del joven dominicano baleado en la cabeza por un policía encubierto en El Bronx, exigen a las autoridades publicar los vídeos de la cámara de vigilancia para que puedan esclarecerse los hechos.

El policía también llevaba una cámara corporal, cuyo contenido tampoco ha sido revelado.

Un familiar del joven baleado conversó con Diario Libre, y aseguró que las autoridades se han negado a revelar los audiovisuales, porque supuestamente “el hecho es todavía muy reciente”.

“Un joven que está comenzando a vivir su vida, no tiene ningún tipo de antecedentes penales, las pruebas toxicológicas dieron negativas, y por pasarte la luz en rojo, no es motivo para dispararle a una persona en la cabeza”, dijo. “Los familiares hemos exigidos que se nos muestren los videos del hecho y no nos han mostrado nada”, dijo un familiar del joven a Diario Libre.

Luis Miguel Monsanto de 18 años, se encuentra en estado crítico, pero en condición estable en el Lincoln Hospital en El Bronx.

RELACIONADAS Joven dominicano en estado de gravedad por disparo en la cabeza

Una tía del joven, también ofreció declaraciones a un portal noticioso de Nueva York, donde reveló, que los médicos que trabajan con su sobrino, dijo que lograron detener la hemorragia. Expresó que la bala entró a su cabeza de frente, y que lograron sacarle algunos fragmentos de la bala.

“Algunos estaban demasiado profundos en el cerebro y no podían trabajar con ellos, pero el médico está contento con lo que pudo sacar”, dijo Daniela Monsanto.

El hecho ocurrió el pasado domingo 7 de marzo, cuando el joven de 18, residente en Clifton, Nueva Jersey, se desplazaba en un jeep negro, cuando dos vehículos de policías encubiertos le ordenaron detenerse.

Según el informe de la policía, el que los familiares buscan corroborar su veracidad, el joven fue baleado por “el intento de haber conducido hacia un oficial de policía”.

Conforme a la versión, Monsanto se saltó varias luces en rojo en El Bronx, y la policía logró detenerlo en Boston Road y East 165th Street.

El jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Kenneth Corey, dijo en una rueda de prensa que, la camioneta había retrocedido y luego "aceleró directamente" hacia los policías antes de que abrieran fuego, hiriendo al adolescente en la cabeza.

“La política del departamento es no disparar a un vehículo en movimiento a menos que se esté usando algo que no sea el vehículo como arma”, agregó Corey. “Sin embargo, hay una excepción allí que es revisada caso por caso por la junta de revisión del uso de la fuerza del primer subcomisionado”, dijo Corey en la rueda de prensa.

“Estamos orando y esperando en Dios que todo salga bien”, dijeron los familiares del joven, quien hasta el cierre de esta nota no presentaba ningún cambio en su estado de salud.