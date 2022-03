Los crímenes sin resolver más famosos de EEUU

Para el FBI, un caso se considera "sin resolver" hasta que un sospechoso ha sido identificado, acusado y juzgado en un tribunal de justicia por el delito.

Estos, al igual que un “caso frío”, es cuando, una vez que todas las pistas llegan a un callejón sin salida o se "agotan", y no existen más pistas para investigar, entonces los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, locales o estatales, a menudo se refieren al caso como "enfriado".

Pese a que estos casos existen y se acumulan, expertos en criminología y ciencias penales, aseguran que los crímenes perfectos no existen, “, lo que existen son investigaciones imperfectas”.

No obstante, Estados Unidos alberga una larga lista de delitos sin resolver, aquí te presentamos cinco de los más famosos.

El Informe Uniforme de Delitos del FBI estima que los investigadores pudieron cerrar solo el 62 % de los asesinatos y solo el 35 % de las agresiones sexuales en 2017. Y la cantidad de delitos violentos sin resolver, que finalmente se conocen como "casos sin resolver", aumenta año tras año.

Los expertos estiman que, con la base en datos de la UCR, EEUU tiene actualmente 250,000 asesinatos sin resolver, número que aumenta en unos 6,000 cada año. Los casos sin resolver significan un número creciente de casos, lo que agota los recursos y genera costos más altos para las agencias con presupuestos limitados.

JonBenet Ramsey

El caso de la pequeña JonBenet Ramsey sigue dando de qué hablar. Varios documentales se han hecho en torno al caso, en el que las autoridades, a pesar de tener sospechosos, nunca encontraron al verdadero culpable.

Esta pequeña, conocida en Colorado, EEUU, por ser reina en numerosos concursos de belleza infantil, fue hallada asesinada en su casa en la Navidad de 1996.

En los primeros momentos de la investigación el foco se situó sobre sus padres. Sin embargo, las pruebas parecían indicar que el ADN de la escena del crimen pertenecía a un varón ajeno a la familia.

En el año 2006, el pedófilo John Mark Karr confesó haber sido el responsable del asesinato de la menor. Sin embargo, sorprendentemente no se encontraron pruebas biológicas que le relacionen con el delito. Todas estas contradicciones han llevado a que, 26 años después, el caso todavía esté sin resolver.

Natalie Wood

41 años después, este sigue siendo uno de los misterios más suspicaces de Hollywood.

La actriz, nominada al Oscar en tres ocasiones, es recordada por sus papeles en clásicos indiscutibles como "Esplendor en la hierba", "West Side Story" y "Rebelde sin causa".

El crimen se produjo en 1981, cuando ella y su marido, Robert Walken, se encontraban en su yate en las afueras de la Isla Catalina. El cuerpo de la actriz apareció flotando boca abajo en el agua, a un kilómetro de distancia de la embarcación.

El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la actriz había estado bebiendo y, probablemente se resbaló y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. El informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos, así como una abrasión facial en la mejilla izquierda.

En 2011 la policía de Los Ángeles anunció por sorpresa la reapertura del caso, ya que nuevos testigos habían asegurado que la noche en la que murió la actriz hubo una discusión en el yate.

El capitán del barco, Dennis Davern, cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente había presenciado una pelea entre Wood y su esposo.

Robert Wagner, quien en la actualidad tiene 91 años, admitió en su libro de memorias que esa noche discutió con su esposa, aunque negó tener nada que ver en su muerte.

En 2012, las autoridades corrigieron el certificado de defunción de Wood para reflejar la incertidumbre en torno a su muerte.

El acta dice ahora que la actriz murió como resultado de "ahogamiento y otros factores no determinados".

El documento también indica que las circunstancias sobre cómo la actriz terminó en el agua "no están claramente establecidas".

La dalia negra

En la mañana del 15 de enero de 1947, una madre que paseaba a su hijo por un barrio de Los Ángeles se topó con un espectáculo espantoso: el cuerpo de una joven mujer desnuda, cortado por la mitad por la cintura.

El cuerpo estaba a solo unos metros de la acera y posó de tal manera que, según los informes, la madre pensó que era un maniquí a primera vista. A pesar de la extensa mutilación y los cortes en el cuerpo, no había ni una gota de sangre en la escena, lo que indica que la joven había sido asesinada en otro lugar.

La joven resultó ser una aspirante a Hollywood de 22 años llamada Elizabeth Short, más tarde apodada la "Dalia negra" por la prensa, por su supuesta afición por la ropa negra transparente y por la película Dalia azul que se estrenaba en ese momento.

Desde que el asesinato de Short se consideró un caso sin resolver, los detectives aficionados han presentado sus propias soluciones. Un ex detective de la policía acusó públicamente a su difunto padre del asesinato, lo que inspiró la miniserie de televisión I Am the Night .

Un investigador británico sugirió que la policía de California había conspirado con el asesino.

Pero debido a que la mayor parte de la evidencia física en el caso se ha perdido por el tiempo y el mal manejo de la policía, y debido a que la mayoría de los jugadores clave ya fallecieron, es probable que ninguna teoría se pruebe más allá de una duda razonable.

Los asesinatos de Hall-Mills

Los asesinatos de un pastor y un cantante de coro en un sendero de amantes improvisado conmocionaron a un pequeño pueblo de Nueva Jersey, y provocaron acusaciones desenfrenadas, testimonios de testigos inconsistentes y más de una confesión falsa.

Corría el año 1922 y en New Brunswick, Nueva Jersey, el ministro Edward Wheeler Hall estaba teniendo una relación extramatrimonial con un miembro de su congregación: la también casada Eleanor Mills.

El 14 de septiembre los dos dejaron sus familias para encontrarse. Cuando Hall no regresó a casa esa noche, su esposa, Frances, y uno de sus cuñados comenzaron una búsqueda, pero ni Hall ni Mills fueron encontrados hasta dos días después, cuando otra pareja que caminaba por el carril de los amantes encontró sus cuerpos.

A Hall le habían disparado una vez en la cabeza, pero el cuerpo de Mills había sido brutalizado: le habían disparado en la cara tres veces y le habían cortado la garganta tan profundamente que casi la decapitaron. Más tarde, una autopsia reveló que le habían cortado la lengua y la laringe. Después de que fueron asesinados,

El caso era claramente personal. Aunque la aventura de Hall y Mills aparentemente era de conocimiento común en la ciudad, ambos cónyuges afirmaron haber estado en la oscuridad, una afirmación que sorprendió a los investigadores como muy sospechosa. Frances, junto con sus hermanos William y Henry Stevens, fueron considerados los principales sospechosos.

Pero por mucho que lo intentó, la fiscalía no pudo encontrar pruebas para condenar a los hermanos.

Las declaraciones de los testigos siguieron cambiando, probablemente influenciadas por la cobertura de la prensa; los buscadores de atención seguían confesando los asesinatos; y la evidencia física fue destruida cuando los turistas pisotearon la escena del crimen en busca de "recuerdos". Como resultado, los asesinatos de Edward y Eleanor nunca se resolvieron.

Lizzie Borden

Este caso es considerado como uno de los más famosos del mundo. Toda una leyenda que se ha mantenido a lo largo de 150 años, y que ha dejado desde cuentos infantiles hasta canciones populares.

La famosa rima “Lizzie Borden tomó un hacha / Y le dio a su madre cuarenta golpes; / Y cuando vio lo que había hecho, / Dio cuarenta y uno a su padre”, hace que parezca que nunca ha habido ninguna duda sobre si Lizzie Borden mató a su padre y a su madrastra el 4 de agosto de 1892.

Sin embargo, oficialmente, la identidad del asesino sigue siendo un misterio.

La pequeña de dos hermanas, Lizzie nació en 1860, al cobijo de una familia acaudalada en una pequeña localidad de Massachusetts.

Pese a que su madre murió cuando ella era un bebé, pronto su padre encontró una nueva esposa, por lo que crecería viendo a esta, Abby Borden, como su referente materno desde los cuatro años de edad.

Lizzie y una criada, Bridget Sullivan, estaban solas en la casa de Borden con el Sr. y la Sra. Borden cuando Lizzie, según su testimonio, descubrió a su padre muerto.

Había sido golpeado repetidamente en la cabeza con un instrumento contundente. Arriba encontró el cuerpo de su madrastra.

Inicialmente, las pruebas contra Lizzie parecían condenatorias: recientemente había intentado comprar ácido prúsico, un veneno, y se alegaba que había quemado un vestido en la estufa. Además, Sullivan, su presunto cómplice, fue visto la noche del 4 de agosto sacando un paquete de la casa.

Pero en el juicio de Lizzie en 1893, el tribunal determinó que toda esa evidencia era meramente circunstancial. Lizzie no fue condenada y ningún otro sospechoso fue arrestado.