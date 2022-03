¿Quién es Ed Davis?, el investigador privado que contrató David Ortiz

Ed Davis, el investigador privado de David Ortiz, es el ex comisionado de policia de Boston. ( FUENTE EXTERNA )

Es el ex comisionado de policía de Boston y ha trabajado temas policiales en Singapur, Londres, Irlanda del Norte, Jordania e Israel

Desde que salieron los detalles de la investigación que el ex pelotero David Ortiz enviara a hacer, para conocer las causas reales del atentado que sufrió en 2019 en un bar de la República Dominicana, se han generado varias teorías sobre las causas que tendría César el Abusador para acabar con la vida de Ortiz.

Ciertamente, el Boston Globe cita detalladamente todos los hallazgos del investigador contratado por el Grandes Ligas, y las posibles causas que desembocaran en Dicho atentado.

Pero ¿quién es este investigador? Ed Davis ha trabajado en agencias policiales durante 36 años. Se desempeñó como comisionado de policía de la ciudad de Boston desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2013, y actualmente, es miembro de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Administró seis celebraciones de campeonatos mundiales y lideró la respuesta al atentado con bomba en el maratón de Boston, cuyo responsable, Dzhokhar Tsarnaev, fue condenado a pena de muerte.

Antes de eso, Davis fue Superintendente del Departamento de Policía de Lowell, cargo que ocupó durante 12 años y al que ascendió después de comenzar como oficial de patrulla en 1978.

Davis también ha trabajado internacionalmente en temas policiales en Singapur, Londres, Irlanda del Norte, Jordania e Israel. Sirvió en la Junta Directiva del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF), y fue miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Jefes de Ciudades Principales de Massachusetts.

Davis brinda liderazgo de pensamiento para mitigar y administrar las amenazas de seguridad cibernética. Participó en paneles en la Escuela de Negocios de Harvard y en el bufete de abogados Nixon Peabody, en los que se discutieron los problemas pertinentes de la seguridad cibernética y se asoció con RSA, la división de seguridad de EMC, un proveedor de clase mundial de soluciones de seguridad impulsadas por inteligencia.

En 2013, el Comisionado testificó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU en la audiencia titulada “Los atentados de Boston: un primer vistazo”.

Ese mismo año, testificó ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos en una audiencia titulada “Lecciones aprendidas del atentado con bomba en el maratón de Boston: preparación y respuesta a un ataque”. En ambas audiencias, Davis testificó sobre la importancia de la coordinación y el intercambio de información y la tecnología, y la necesidad de sistemas y prácticas de auditoría.

Te puede interesar Defensa de Jean Alain asegura que éste no llamó a David Ortiz para que apoyara investigación

En los primeros tres años de su mandato como Comisionado, los tiroteos en Boston se redujeron en un 40 %. En el lapso de siete años, los delitos graves se redujeron en más del 30 %, según los datos que aparecen en su biografía.

El investigador obtuvo su licenciatura en Ciencias en justicia penal de New Hampshire College en 1986, y una Maestría en Artes en justicia penal en 1990.

En 2013, la Universidad de Suffolk le otorgó a Davis, un título honorario de Doctor en Servicio Público. Ha participado en muchos programas en la Universidad de Harvard y recibió la prestigiosa Beca John B. Pickett en Política y Gestión de la Justicia Penal.

Tras su retiro, el ex policía, fundó “The Edward Davis Company”, una empresa líder en soluciones de seguridad física, que brinda servicios personalizados y de vanguardia. Davis ha reunido un equipo de investigadores de clase mundial, expertos en soluciones tecnológicas y de seguridad, con una cartera diversa de ex expertos de nivel de comando, y cuya empresa fue contratada por Ortiz, para trabajar la investigación sobre el intento de asesinato que recibió en 2019.