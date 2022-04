Guía migratoria: lo que debes saber antes de tu primera cita para visa de turista

Este lunes 4 de abril, la embajada de EEUU en RD abre de manera limitada las solicitudes de visa B1/B2, mejor conocidas como visa de turista.

Tras dos años sin ofrecer este tipo de visados a quienes solicitaban por primera vez, ahora se enfrentar a recibir a 15 mil solicitantes en un primer grupo, que esperan completar en agosto 2022.

Para que puedas estar lo mejor preparado posible, elaboramos una guía de las cosas que debes saber antes de tu primera cita, y cómo debes prepararte para ese día.

- Llega temprano: aun tu cita esté programada, por ejemplo, a las 9 de la mañana, el consulado recibe personas por orden de llegada, y no por la hora de la cita. Así puedes reducir el tiempo de espera.

- Lleva mascarilla: Aunque en el país el uso de mascarillas, no es obligatorio, para poder entrar a las oficinas consulares de EEUU, esta sigue siendo indispensable.

-No lleves equipos electrónicos: si, seguro lo sabes, pero a veces uno lo olvida. Los aparatos electrónicos no están disponibles dentro de la embajada. Lo recomendable es que lo dejes con alguien que te esté acompañando, o en su defecto, si vas solo, no llevarlo contigo.

RELACIONADAS Embajada USA procesará 15 mil solicitudes de visas de turistas

-Lleva efectivo: si bien es cierto que dentro del consulado no tendrás que pagar por ningún otro proceso, es probable que necesites efectivo para pagar el parqueo, hacer una llamada si no llevas teléfono, o para imprimir algún documento que se te haya olvidado imprimir.

¿Qué documentos debo llevar a la cita?

Por lo general, en la hoja de confirmación del formulario DS-160, que es la solicitud en línea para aplicar a la visa de no inmigrante (Online Nonimmigrant Visa Application), resalta que en la cita solo son imprescindibles: la página de confirmación de la cita, el pasaporte, y evidencia o prueba de empleo.

También especifica que usted puede proporcionar documentos adicionales, que considere importantes como apoyo a su entrevista. Estos documentos adicionales no garantizan que su visa será aprobada, y es muy probable que el cónsul tampoco se los pida.