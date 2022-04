Dominicana oriunda de Villa Mella, primera latina en ser concejal de Connecticut

Los dominicanos cada día se han visto involucrados en la política de los Estados Unidos, una de los que se han sumergido en este mundo ha sido Jocelyn Rosario quién fue electa el pasado noviembre de 2021 como Concejal de la ciudad de New London, Connecticut.

La dominicana es oriunda de Villa Mella, cuenta en una conversación con Diario Libre que llegó a los Estados Unidos en el 2002, específicamente en Manhattan, pero al no sentirse cómoda en una ciudad tan grande decidieron trasladarse a la ciudad de New London, Connecticut un año después.

"Comienzo una vida nueva, a comenzar desde cero como todo inmigrante. La ciudad de Nueva York no llenó mis expectativas, es una ciudad compleja y complicada a lo que yo pensaba", expresa la concejal Rosario.

Al hacerse parte de Connecticut Working Families (Las familias trabajadoras de Connecticut) conoce a las personas que la integran al Partido Demócrata y lanzó su candidatura, dónde durante cinco meses estuvo trabajando de la mano de su equipo para las elecciones. "El éxito (de la candidatura) fue masivo, impresionante".

Jocelyn Rosario afirma que su llamado a entrar al mundo de la política se debe a su lucha por lo demás. "No es por alardear o por hacer las cosas más grandes, pero si llevo en mi sangre algo que me identifica y es que sirvo de alguna forma u otra dónde se me necesita y es la forma en la que me conecté con la política".

Rosario cree firmemente que los aspectos ya mencionados "nos unen y nos identifican" con la comunidad.

Los objetivos de la concejal durante su mandato con la comunidad son: promover la igualdad, ser la voz de los que no tienen voz (ya que hay personas que no manejan el idioma y por cuestiones personales no se acercan a pedir ayuda), ser el puente de las personas para lograr los cometidos de la comunidad.

Durante la conversación, la concejal Jocelyn Rosario expresa que el rol de la mujer hispana en el ambiente político de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar ya que se han integrado caras nuevas que se destacan por escuchar a la ciudadanía. Añadió que, la mujer latina lucha por lo que desea lograr todo lo que se proponga.

Jocelyn también es parte de la Asociación Dominicana de New London.

Trabajó como diagramadora y diseñadora gráfica en los periódicos Hoy y El Nacional.