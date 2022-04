Estos son los estados de EEUU donde existe la pena de muerte

Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, actualmente, la pena de muerte o ejecución, está autorizada en 27 estados de Estados Unidos. Además, esta también está permitida por el gobierno federal y el ejército americano.

Tras la visibilidad que ha tenido el caso de Melissa Lucio, la primera latina condenada a pena de muerte en EEUU, por supuestamente asesinar a la menor de sus 14 hijos, se ha generado expectación en toda la nación americana, por las disidencias judiciales que ha presentado.

La fecha de ejecución de Melissa está prevista para el 27 de abril, por supuestamente matar a su bebé de dos años, Mariah, en el 2007. Pero las autoridades no tienen ninguna prueba en contra de Melissa, salvo una confesión que realizó a las tres de la madrugada: “creo que lo hice”.

Esto según Sabrina Van Tassel, directora del documental "The State of Texas vs. Melissa", que se estrenó en 2020.

“Después de decir que ‘no lo había hecho casi unas cien veces’, a las tres de la mañana realizó una confesión "completamente extorsionada", dijo Vam Tassel. Esa confesión fue "lo único que tuvieron en su contra", dijo Van Tassel, convencida de que "no hay nada que conecte a Melissa Lucio con la muerte de su hija, no hay ADN, no hay testigos", continuó.

Tras darse a conocer este caso, aquí te presentamos algunos datos relevantes sobre este tipo de condena, y los estados donde todavía se practica.

El Centro de Información de la Pena de Muerte, destaca que las formas utilizadas para aplicar este tipo de condenas son: la inyección letal, el fusilamiento, y la silla eléctrica. En ocaciones, el condenado tiene la opción de elegir cómo quiere morir, en otras, el estado utiliza la opción que tiene disponible en el momento.

Los estados que aún autorizan la pena capital en EEUU son: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky; Louisiana, Mississippi, Misouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Según este centro, desde 1976, hasta el 2021, en Estados Unidos se han realizado 1,543 ejecuciones, siendo Texas el estado con mayor cantidad con 573. Este el mismo estado donde Melissa Lucio está siendo condenada.

Seguido de Texas está Oklahoma con 116, Virginia con 113, Florida con 99, Missouri con 91 y Georgia con 76.

Se espera que la ejecución contra la estadounidense Melissa Lucio, se lleve a cabo el 27 de abril de este año, con la inyecció letal, que según resaltan medios como El Independiente, esta puede causar un "dolor insoportable".