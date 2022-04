Mujer de EEUU gana US$10 millones en la loto tras jugar un número por error

Una mujer del condado de Tarzana en Los Ángeles, se ganó 10 millones de dólares en la lotería, tras presionar el numero equivocado en una máquina de juegos.

En un comunicado de prensa divulgado esta semana, Cal Lottery, o la Loteria de California informó que LaQuedra Edwards, jugó el ticket ganador en una máquina de supermercado en noviembre de 2021.

“Estaba a punto de comenzar a seleccionar los juegos que quería, y ‘una persona grosera’ chocó conmigo. Lo que sucedió después es casi demasiado increíble para creerlo. El impacto físico del extraño chocando conmigo, hizo que accidentalmente presionara el número equivocado en la máquina”, dijo Edwards a través del comunicado.

“Es un billete que no tenía la intención de comprar, simplemente él chocó conmigo, no dijo nada, y salí por la puerta”, continuó.

Edwards asegura que estaba irritada, no solo por la persona que la golpeó, sino también porque gastó el 75 % de su dinero de la lotería, en un boleto que no le interesaba.

La mujer insetó 40 dólares en la máquina, y por el golpe, seleccionó un Scratchers 200X de 30 dólares. Luego descubrió que se había ganado el premio mayor del juego de US$10 millones.

“Realmente no lo creí al principio, pero me subí a la autopista 405 y seguí mirando hacia abajo el boleto, y casi choco mi auto”, dijo Edwards. “Me detuve, miré, lo revisé una y otra vez, lo escaneé con mi aplicación móvil de la Lotería de California, y simplemente seguía pensando que esto no podía estar bien”, continuó la mujer.

La tienda Vons donde Edwards "accidentalmente" compró el boleto, recibió un bono de 50 mil dólares por vender el boleto ganador, el que ella no tenía intención de comprar.

“Todavía estoy en estado de shock. Todo lo que recuerdo haber dicho una vez que descubrí cuánto acabo de ganar fue: "¡Soy rica!", expresó.

Edwards dijo que usará sus ganancias para comprar una casa y comenzar una organización sin fines de lucro.