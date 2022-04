Cinco actividades para hacer en NY durante la Semana Santa

Si esta Semana Santa decidiste visitar la ciudad de Nueva York, esta guía puede ayudarte a sacarle el máximo provecho a tus mini vacaciones.

Con el clima de primavera, ideal para hacer actividades al aire libre, aquí te mostramos “cinco secretos” de Nueva York que solo podrás disfrutar en esta época del año. Si vas a visitar la Gran Manzana antes del verano, guarda estos lugares:

1- Patinar sobre ruedas en Rockefeller

A partir de este viernes 15, Rockefeller Center tendrá abierta una pista de patinaje al estilo de los años 80. Es la primera vez que sucede desde el 1940, cuando la plaza se convirtió brevemente en una pista de patinaje para las estaciones más cálidas.

La pista estará oficialmente abierta del 15 de abril al 31 de octubre, y el horario será de lunes a miércoles de 10 am. a 10 pm.; de jueves a viernes de 10 am a 12 am; sábados de 8 am a 12 am; y domingos de 8 am a 10 pm.

Los boletos ya se pueden reservar en línea, y tienen un costo de 20 dólares para adultos, más 10 dólares por el alquiler de los patines.

2- Visitar Little Paris o el pequeño París, ¿sabías que existía?

Escondido Center Street en Nolita/SoHo entre Broome y Grand St. Esta pequeña fila de empresas francesas es un viaje rápido a París en Nueva York.

A lo largo de Centre St. puede encontrar la cafetería y panadería francesa Maman, el bar de vinos La Compagnie des Vins Surnaturels, y la tienda de arte y decoración del hogar Clic. A pocos pasos, en el mismo barrio, puedes encontrar aún más tiendas y marcas francesas, como: Sézane, Cire Trudon, Maison Kitsuné, Ba&sh, Atelier Cologne, Le Labo, Ceci Celà Pâtisserie, Diptyque, French Cheese Board, entre otras.

3- Viajar en un tren de la década del 1940 conocido como el más famoso del mundo

Así es, tendrá la oportunidad de viajar en un impresionante e histórico tren a través de Nueva York en la próxima excursión en tren por el río Hudson.

Organizado por United Railroad Historical Society of New Jersey, Inc. (URHS), este singular viaje permitirá a todos los amantes de la comida, excursionistas y amantes de la historia experimentar una excursión única en locomotoras antiguas de más de 80 años.

4- Visitar la churrería de SoHo, con ofertas especiales el domingo de pascua

La Churreria, ubicada en el exclusivo vecindario de SoHo en Manhattan, está haciendo un especial de Pascua. Solo este domingo podrás disfrutar de sus piruletas de churro de huevo de Pascua bañadas en chocolate y cubiertas con chispas.

La churrería está ubicada en el 284 de Mulberry Street, New York

5- Ir al Parque Central para ver los cerezos rosados, solamente en primavera

Junto con los rastreadores de flores de cerezo del Jardín Botánico de Brooklyn y el Jardín Botánico de Nueva York, estas hermosas flores ya se pueden ver en Nueva York.

Según el Parque Central, "los cerezos de Okame son los primeros cerezos en florecer en primavera, antes que los cerezos más famosos de Yoshino y Kwanzan".

Estos árboles se pueden ver actualmente en el lado oeste del embalse Jacqueline Kennedy Onassis, en el extremo norte del Central Park.

Nueva York está lleno de actividades, y es una ciudad que se reinventa a sí misma. Si quieres disfrutar y conocer más lugares de temporada, te invitamos a seguir estas dos cuentas:

Secret NYC

NYC loves NYC

