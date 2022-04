Esposo de la mujer hallada descuartizada en NY recibió un mensaje del autor del crimen

Mientras las autoridades de la ciudad de Nueva York siguen las investigaciones por el asesinato de Orsolya Gaal, de 51 años, asesinada en el sótano de su casa, el esposo de la mujer, Howard Klein informó que recibió "un escalofriante mensaje" del presunto autor del crimen que decía: “Sigue toda tu familia”.

Howard Klein durante el hecho se encontraba en la ciudad de Portland con su hijo mayor, visitando universidades.

Las autoridades, de acuerdo a las informaciones que pudieron recopilar, indican que Gaal dijo a su hijo menor, de 13 años, que estaría viendo un espectáculo el pasado viernes por la noche, pero se habría encontrado con otro hombre, según un reporte de PIX11 News.

Cámaras de vigilancia pudieron captar la figura del hombre alrededor de las 4:00 a.m. del Sábado Santo, arrastrando una bolsa de lona donde el cuerpo de Gaal dejaba a su paso un hilo de sangre desde su casa hasta el punto donde tiró el cadáver, el cual fue descubierto cuatro horas después por un persona que paseaba a sus perros.

El crimen tuvo lugar en una de las zonas más exclusivas de Queens, en Juno Street en Forest Hills, en una casa estilo Tudor, valuada en algunos dos millones de dólares. Según los reportes ningún vecino habría escuchado o visto nada extraño.

El hijo menor de la mujer fue cuestionado por la policía, esposado y llevado a la estación, pero fue liberado por la noche. Se desconoce si su padre lo tiene bajo custodia.

Howard Klein contó a The New York Post que su familia se encontraba en peligro, pero no dio detalles del mensaje que recibió y no quedó claro si conocía al asesino.

“[Mi hijo] Leo está a salvo. Gracias a Dios [mi hijo] está a salvo”, dijo el sábado al Post el padre.