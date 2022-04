Evacuación de Capitolio de EEUU fue a causa de paracaidistas

El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado brevemente este miércoles por la tarde luego de que la policía informó que estaba dando seguimiento a una aeronave que “representa una amenaza probable”, pero resultó ser un avión militar del que saltaron personas en paracaídas para una demostración, dijeron funcionarios a The Associated Press.

La alerta de evacuar el Capitolio se produjo poco después de las 6:30 de la tarde.

La aeronave, un monomotor, estaba sobrevolando Washington luego de haber despegado de la Base Conjunta Andrews en Maryland, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la cuestión. Señalaron que el avión no reportó haber despegado y no había recibido la autorización correspondiente. Las personas no tenían permitido discutir lo ocurrido de manera pública por lo que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El avión llevaba a bordo a miembros del equipo de paracaidistas Golden Knights del ejército estadounidense, quienes saltaron del avión al estadio de béisbol de los Nacionales de Washington para una demostración previa al juego de las Grandes Ligas. El Nationals Park se encuentra a poco más de kilómetro y medio del Capitolio federal.