“Solo quiero limpiar mi imagen”: las claves del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Después de tres días de testimonio de Johnny Depp, el juzgado del condado de Fairfax en Virginia EEUU, se encuentra en receso este viernes, y el caso será retomado nuevamente el lunes.

El juez Penney S. Azacarate anunció al principio del juicio que cada semana duraría solo cuatro días, con un descanso los viernes para que todos los involucrados tuvieran un fin de semana de tres días.

Durante esta semana, el actor ha contado parte de su vida, asegurando que es la primera vez, que puede hablar abiertamente sobre su matrimonio con Amber Heard. Igualmente ha narrado detalles de su infancia, de los intentos de suicidio de su madre, cuando su padre los abandonó, su adicción a las drogas y su intención de limpiar su imagen.

"Me quedé con ella porque no quería fallarle. Pensé que podía ayudarla, no quería romperle el corazón. Recuerdo el primer intento de suicidio de mi mamá, debido a que mi padre nos abandonó. Amber habló de suicidio si yo me iba, por eso me quedé" Johnny Depp Actor “

Aquí te presentamos una cronología de los hechos desde que la pareja inició su relación en el año 2012, y cómo desembocó en el juicio que actualmente está acaparando la atención del mundo.

2011: Amber y Jhonny se conocen; 2012: comienza la relación entre ambos

Según narró el actor en el juicio, él y Amber se conocieron en 2011 en el rodaje de la película “The Rum Diary”, en la que ambos trabajaron. Este habló de una escena espeficica de la película que grabaron juntos, en la que se dieron un beso, y el comenzó “a sentir cosas por ella, que no debía sentir porque todavía estaba casado”.

Se rumora que ambos iniciaron su relación cuando Depp, terminó su relación con la actriz de origen francés Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos, y con la que duró 13 años casado. Previamente, Depp había estado vinculado sentimentalmente con la modelo Kate Moss y la actriz Winona Ryder, en la década de 1990.

"Por lo que recuerdo, lo que recuerdo, es que ella era demasiado buena para ser verdad" Johnny Depp Actor “

2014: la pareja se compromete; 2015: la pareja contrae matrimonio

Jhonny Depp y Amber Heard contrageron matrimonio el 5 de febrero de 2015 en su residencia en Los Ángeles, según reportaron los medios de farándula en ese entonces. Luego del enlace, la pareja tuvo una celebración en la isla privada del actor (Little Hall's Pond Cay), situada en las Bahamas.

2016: Amber Heard le pide el divorcio a Johnny Depp

En mayo del 2016, Amber Heard solicitó el divorcio de Johnny Depp, argumentando que existían diferencias irreconciliables. Ese mismo mes, un juez le otorgó a la actriz una orden de restricción contra Depp por acusaciones de violencia familiar de su parte.

Según detalles revelados por Depp en el juicio, la nota disonante, y que acabó con el matrimonio de la pareja fue cuando el actor encontró heces fecales humanas en su lado de la cama. La defensa de Depp pidió que la fotografía donde se muestra la cama embarrada de excremento fuera mostrada en el juzgado, pero los abogados de Amber se negaron.

"Cuando se hicieron las acusaciones, diciéndole a la gente que yo era una amenaza borracha alimentada por la cocaína que golpeó a una mujer de repente en mis 50 años, se acabó" Johnny Depp Actor “

2017: el divorcio de la pareja es oficial

La pareja quedó oficialmente divorciada luego de que un juez de Los Angeles California, declarase finalizado el proceso de separación, informó la agencia EFE.

En ese entonces, el juez negó la solicitud de Depp de imponer una sanción de 100,000 dólares a Heard por retrasar presuntamente el procedimiento, y ambos actores fueron condenados a pagar sus propios gastos legales.

Heard había presentado una solicitud al tribunal para que se cumpliese el acuerdo de divorcio de siete millones de dólares, que iba a ser “donado a la caridad”.

Depp, de 53 años, y Heard, de 30, alcanzaron en agosto de ese año un acuerdo extrajudicial por el que el actor pagará esa cantidad a su exmujer después de que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia doméstica.

2018: Johnny Depp demanda al diario The Sun; y Amber Heard un artículo de opinión en el Washington Post

Ese año Depp demandó a News Group Newspapers, la compañía que publica The Sun, por presunta difamación por un artículo publicado en el que el diario daba por hecho que el actor maltrató a Amber Heard durante su matrimonio. Depp eventualmente perdería el caso.

Ese mismo año, la expreso de Depp, publicó un artículo de opinión en el Washington Post titulado: “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

En este, la actriz describe que había sido acosada y agredida sexualmente. “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”, escribió.

En el artículo de opinión no se menciona el nombre de Depp, pero este se convertió más adelante en la base de la demanda por difamación de 50 millones de dólares, que Depp presentó contra Heard, y que actualmente está siendo.

2019: Johnny Depp demanda a Amber Heard

Johnny Depp denunció por difamación a su segunda exmujer, y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, teniendo como origen el artículo del Washington Post ya mencionado.

2020: Amber Heard contrademanda a Johnny Depp

En agosto del 2020, Heard presentó una contrademanda de 100 millones de dólares contra su exesposo Johnny Depp en respuesta a su demanda por difamación, acusándolo de presuntamente orquestar una “campaña difamatoria” contra ella y describiendo su propia demanda como una continuación del “abuso y acoso”.

2022: El juicio de difamación contra Johnny Depp y Amber Heard llega a EEUU

El juicio en el caso de difamación de Depp contra Heard comenzó el 11 de abril de 2022 en Fairfax, Virginia. El periódico en el que se publicó el artículo de opinión de Heard, tiene su sede en ese estado.

Se espera que los testigos de Heard incluyan a James Franco y Elon Musk, quienes figuran como testigos potenciales que pueden participar por enlace de video.

El juicio está en receso hasta el lunes, cuando se espera el actor continúe siendo interrogado por la defensa de Heard.

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.