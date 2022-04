Trump dice que amenazó con no defender a aliados de la OTAN de Rusia si no pagaban

Trump sostuvo el jueves por la noche en un evento organizado por la Heritage Foundation que en una cumbre de la alianza sugirió que el tratado de la OTAN no sería respetado porque todos eran delincuentes. No pagaron. ( AP )

Donald Trump dijo que cuando era presidente de Estados Unidos amenazó con no defender a los aliados de la OTAN en caso de un ataque de Rusia a menos que hicieran una contribución financiera mayor a la alianza atlántica.

El exmandatario republicano (2017-2021) sostuvo el jueves por la noche en un evento organizado por la Heritage Foundation que en una cumbre de la alianza sugirió que el tratado de la OTAN no sería respetado porque "todos eran delincuentes. No pagaron".

Aunque la cláusula del Artículo 5 de la OTAN exige que los miembros salgan en defensa de cualquiera de sus integrantes que esté bajo ataque militar, Trump dijo que no se sentía obligado debido a las diferencias de aportes entre los miembros.

"Me preguntaron, uno de los presidentes... '¿eso significa que no nos protegerás en caso de que no paguemos, no nos protegerás de Rusia?'... Le dije, 'eso es exactamente lo que eso significa'", sostuvo Trump, quien agregó de que los medios no habían difundido entonces su amenaza intencionalmente.

Tanto durante su campaña electoral de 2016 como desde la Casa Blanca, Trump atacó a menudo públicamente a la alianza militar transatlántica, corazón geopolítico occidental desde la Segunda Guerra Mundial, a la que describió como un grupo de países que viven de la generosidad de Estados Unidos.

Trump, quien a menudo se describe a sí mismo como un gran negociador, dijo entre risas ante la Heritage Foundation que estaba fanfarroneando para obtener concesiones de los aliados, de acuerdo con los comentarios difundidos por el medio conservador RSBN.

Según el expresidente, su amenaza surtió efecto porque "el dinero empezó a entrar" desde los otros miembros de OTAN.

Trump fue acusado con frecuencia de tener una actitud deferente hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, cuya invasión de Ucrania -que no es miembro de la OTAN- el 24 de febrero provocó una respuesta masiva de Washington y sus aliados europeos con ayudas militares a ese país y una batería de sanciones económicas contra Moscú.