Piden a Disney eliminar "referencias LGTBQ" de una película de Marvel

Arabia Saudita pidió a Disney que elimina las "referencias LGTBQ" de la última película de superhéroes de Marvel, antes de su estreno en el país, explicó el lunes un responsable del gobierno a la AFP.

Según Nawaf Alsabhan, supervisor encargado de la clasificación de películas en Arabia Saudita, Disney se negó hasta ahora a editar "unos 12 segundos" del film "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" (cuyo estreno está previsto para principios de mayo) en los que una lesbiana, America Chavez, habla de sus "dos madres".

"Solo es ella hablando de sus madres, porque tiene dos, pero en Oriente Medio es muy difícil emitir algo así", dijo Alsabhan.

"Se lo enviamos a la distribuidora y la distribuidora nos dirigió a Disney, pero Disney no están por la labor" de realizar los cambios propuestos, añadió Alsabhan, quien negó las informaciones de que la película iba a ser prohibida.

"No se prohibió. Nunca se prohibirá. No hay razones. Solo es una simple edición... Hasta ahora se han negado pero no hemos cerrado la puerta, seguimos intentándolo", dijo.

Preguntado el lunes sobre esta película, un empleado de la empresa de salas de cine AMC Cinemas de Arabia Saudita dijo que había sido "retirada".

Como parte del programa de reformas de este país conservador, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán levantó la prohibición sobre el cine, en vigor desde hace décadas, en 2017.

Desde entonces, el país vio como estallaba la venta de boletos de cine, con un incremento del 95% en 2021 respecto al año anterior, según la revista Variety.

La homosexualidad en Arabia Saudita, un país cuyo sistema judicial se rige por una aplicación estricta de la ley islámica (la sharia), puede llegar a estar penada con la muerte.

"Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" no es la primera película de Marvel que se enfrenta a problemas con el regulador de Arabia Saudita.

La revista estadounidense especializada The Hollywood Reporter informó en noviembre pasado que el film "Eternals", en el que aparece una pareja gay, también le valió a Disney una petición de edición en varios países del golfo Pérsico. En Arabia Saudita no se llegó a estrenar.

La política de Disney respecto a los derechos LGTBQ también le causó problemas en EEUU, donde el gobernador del Estado de Florida firmó el viernes una ley que acaba con el estatus especial del que gozaba la empresa en Orlando (sede del parque de atracciones "Disney World"), donde actuaba como un gobierno local a parte.

Se trata del último episodio en la confrontación entre este Estado y la compañía Disney, que criticó que Florida aprobara en marzo una ley que prohibía las clases de orientación sexual en los centros educativos.