Celebran gala benéfica en NY a favor de la niñez de República Dominicana

The Dream Project celebra su décima gala “Sueños” en la ciudad de Nueva York, con la que buscan recaudar fondos para operar programas educativos innovadores, impactando alrededor de ocho mil jóvenes en más de 15 comunidades desfavorecidas en República Dominicana.

En el evento que será celebrado en Chelsea NY, serán reconocidas la actriz y cantante Leslie Grace y Scarlin Hernández, ingeniera dominicana en la NASA.

El Proyecto DREAM en uno de los principales eventos de la ciudad de Nueva York, en el que anualmente se celebra a la comunidad dominicana global, donde se crea conciencia y financiación para una educación de calidad de los niños en República Dominicana.

Entre las personalidades que asistirán a la gala 2022 están el actor Jaime Hector, de We Own This City y The Wire de HBO, Taye Diggs de All American, presentaciones virtuales especiales de Leslie Grace de Batgirl e In the Heights, Misty Copeland de American Ballet Theatre, Doug de Living Colour Wimbish, la actriz Katherine Castro, y Carolina Contreras fundadora de Miss Rizos, entre otros.

El DREAM Project opera los programas y donativos por sí mismos en RD. Entre las comunidades impactadas están: Colonia Nueva, La Cienega, Barrio Blanco, Islabon (GCG), La Libertad, Sabaneta, Abreu, Cangrejo, EVC SD, FAC SD, Los Brazos (GCG), RC22, San Pedro de Macoris, Dodgers, Guerra, Montellano, LT, Samana y Pedernales.

Entre los principales patrocinadores están JetBlue, Goya, Brugal, Phoenix Tower International y Beachworld Residential.

Este año, el evento une a la República Dominicana con la red de apoyo internacional de DREAM. Celebridades, educadores y destacados filántropos se reunirán en Chelsea, NY para apoyar a la organización y recolectar recursos para expandir los programas educativos en la República Dominicana, impactando a más de 15 comunidades desfavorecidas y ayudando a cerrar el ciclo de la pobreza.

La gala Sueños 2022 será celebrada este jueves 5 de mayo a partir de las 6:30 p.m. en la localidad de Chelsea NY. Todos los fondos recaudados son enviados a la República Dominicana. Los boletos están a la venta en el siguiente enlace www.suenos2022.com