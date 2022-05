Gripe aviar mata gran número de águilas calvas en EEUU

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/05/05/hombre-con-sombrero-942fd1b1.jpg

En esta foto proporcionada por el Centro de Aves Rapaces, un águila calva recibe atención el 29 de marzo de 2022 en un área de cuarentena especial que el centro estableció para posibles casos de gripe aviar en St. Paul, Minnesota. (The Raptor Center vía AP) (THE ASSOCIATED PRESS)