Encuentran virus en corazón de cerdo trasplantado a hombre

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/05/06/un-grupo-de-personas-en-uniforme-azul-con-blanco-bd42dc98.jpg

En esta imagen cortesía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, miembros del equipo quirúrgico muestran el corazón de cerdo para trasplantar en el paciente David Bennett, el viernes 7 de enero de 2022, en Baltimore. (Mark Teske/University of Maryland School of Medicine via AP, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)