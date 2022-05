Congreso de EEUU aprobaría 40,000 millones de dólares para Ucrania

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/05/12/6b7d04d270ea44a6b2bb2c7b91a9cf05-f33d8943.jpg

Equipos destinados a Ucrania en un avión en la Base Aérea Dover en Delaware, el 20 de enero del 2022. Foto cortesía de la Fuerza Aérea de EEUU. (Stephani Barge/Fuerza Aérea de EEUU, via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)