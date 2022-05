Dr. Fauci dice que se irá de la Casa Blanca si Donald Trump vuelve a ganar las elecciones

El Dr. Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, afirmó este domingo, que, si el expresidente Donlad Trump llegara a ganar las elecciones en el 2024, dejaría su puesto como principal asesor médico de EEUU.

Al ser cuestionado, sobre si confiaría en la capacidad de Trump para hacer frente a una pandemia, Fauci, dijo que la respuesta del expresidente sobre el COVID-19, no fue óptima. Cuando se le preguntó si le gustaría quedarse en su puesto, la respuesta fue no.

“Si observa la historia de cuál fue la respuesta durante la administración, creo que, en el mejor de los casos, puede decir que no fue óptima”, dijo Fauci. “La historia hablará por sí misma sobre eso”.

Fauci de 81 años, también dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984.

En enero de 2021, poco después de la llegada de Biden al poder, Fauci dijo a los periodistas: “Puedo decirles que no me complace en absoluto estar en una situación en la que contradecir al presidente, por lo que realmente era algo que no sentían que realmente podía decir algo. y no habría ninguna repercusión al respecto.

“La idea de que puedes subir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia y la ciencia, y saber que eso es todo, deja que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador”, agregó.

Dos meses después, Fauci criticó a Trump, por tuitear en abril de 2020 que los estados deberían ser "liberados" de los bloqueos y dijo que la declaración "me golpeó como un puñetazo en el pecho".