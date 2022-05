Wendy García, la dominicana de más alto rango en la policía de Nueva York

Wendy García, una dominicana nacida en el Alto Manhattan, recuerda con ilusión la casita de zinc ubicada en el ensanche Bolívar en Santiago de los Caballeros, donde se crió y pasó la mayor parte de su infancia.

“Parte de mi infancia la viví en este pueblito, desde que las clases se terminaban, mi mamá me enviaba de vacaciones para Santiago, y lo disfrutaba tanto, que he mantenido esta tradición con mis hijos”, dijo García.

La dominicana recordó que aún viviendo en la ciudad de Nueva York, toda su educación estuvo marcada por sus raíces y el amor por su país, con el que su madre la educó.

“Incluso viviendo en Nueva York, estudié en una escuela dominicana y siempre estuve involucrada en el servicio comunitario. No me concibo fuera de ahí”.

Actualmente, Wendy es la comisionada de Equidad e Inclusión del Departamento de Policía de Nueva York. Una institución con más de 60 mil miembros, solo tres personas dentro de la institución, tienen un cargo superior al de ella, lo que la convirtió en la dominicana con mayor rango dentro de la policía de la Gran Manzana.

Con tan solo un mes ocupando el puesto, la dominicana recuerda su pasado, y asegura que Dios la estuvo preparando durante toda su vida para llegar hasta esta posición.

“Siempre me ha gustado servir y eso es lo que hago aquí. A mis 16 años mi mamá decidió que era tiempo de mudarse y nos fuimos a Delaware. Allá trabajaba en una pizzería y recuerdo que era muy mala recordando los ingredientes de las pizzas, pero mi jefe me decía ‘eres muy buena con los clientes’”, recordó Wendy.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/23/niño-posando-para-una-foto-31d7d1b0.jpg Wendy García cuando era poco más que una niña.

Contó que mientras estaba en la universidad, se unió a un grupo que trabajaba para defender la igualdad de los pocos latinos y personas que “representaban la minoría”. Luego se unió al Centro Latinoamericano, donde ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica, que no sabían inglés y servía como traductora.

“Todo eso lo hice en Delaware, pero mi corazón quería regresar a Nueva York, así que me mudé otra vez, con la excusa de hacer una maestría enfocada en economía y pobreza, y no he dado marcha atrás”, dijo Wendy.

Antes de su puesto dentro de la policía, Wendy trabajó en esa misma posición, en la oficina del contralor de la ciudad, además de trabajar para el presidente del condado, congresistas y la alcaldía.

La comisionada, que ya lleva más de 15 años sirviendo a la ciudad de Nueva York en temas de equidad e inclusión, recibió a Diario Libre en su despacho en Manhattan, y conversó sobre sus funciones dentro de la policía.

“Lo que hacemos dentro de este departamento de Equidad e Inclusión es asegurarnos de que en todas las decisiones y operaciones que se realizan en la policía, se tomen incluyendo a las personas de color y las minorías, como la comunidad latina y demás”, dijo.

“Este año tuvimos la oportunidad de escoger a una nueva jefa de la policía, la primera mujer afroamericana en ocupar este puesto. Lo que tratamos es que en cada ascenso o en cada posición que haya disponible, estas personas tengan la representación adecuada”, continuó Wendy.

La policía de Nueva York, considerado el cuerpo policial más diverso del mundo, y el más grande de Estados Unidos, tiene un 27 % de oficiales latinos, la mayoría de este primer grupo, está compuesto por dominicanos nacidos en República Dominicana. El 67 % de los miembros del cuerpo policial está representado por personas de color, y el 33 % restante está representado por mujeres.

“Desde hace mucho tiempo hemos venido cambiando la presentación de lo que se conocía comúnmente como policía, que mayormente eran hombres y blancos, y no se les daba tanta oportunidad a las mujeres”, dijo.

Wendy aseguró que la policía de Nueva York, es un reflejo de la realidad de esta ciudad, y expresó que la set la comunidad dominicana, la de mayor crecimiento en Nueva York, y son el grupo latino que más aspirantes tiene en la academia militar, que abre inscripciones cuatro veces al año.

“Yo veo el Departamento de la Policía como el corazón de Nueva York, si te fijas en el logo de la institución, lo que trata de representar es un corazón. La diversidad es parte de la base de la policía, pero una vez llegas aquí y te emocionas por todas las cosas que deseas hacer y mejorar. Aunque tengo poco tiempo en el cargo, he tratado de trabajar con el equipo para mejorar e implementar algunas políticas que no funcionaban tan bien”, dijo Wendy.

Abriendo puertas a la comunidad “Me he sentido tan bien con el recibimiento que me han dado en la institución. Los policías dominicanos cuando me ven en la calle se acercan a mí, y hacen sentir que se sienten representandos. Ahora mismo soy la ejecutiva dominicana de mayor rango aquí dentro”, dijo la dominicana. Wendy realizó una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Delaware, allí fue presidenta de la Organización Hispana de investigación. En el 2004, regresó a la ciudad de Nueva York, y realizó una maestría en Política Urbana, enfocada en economía y pobreza. Luego trabajó como directora del Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de la ciudad, y directora de la oficina del presidente del condado de Manhattan.