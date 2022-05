Janet Peguero, de “Villacón” a vicepresidenta de El Bronx

Janet tenía tan sólo siete años cuando emprendió su viaje a la ciudad de Nueva York junto a su madre y su hermana menor, sin tener idea de lo que el destino le tenía preparado.

Su padre esperaba por ellas en el Alto Manhattan, y tras su muerte, Janet tuvo que convertirse en la “ayuda idónea” para su mamá.

“Nuestros recursos eran muy escasos en Santo Domingo, y mientras luchaba por aprender inglés, tuve también que aprenderme el sistema de la ciudad, para poder buscar ayudas económicas para mi mamá y para mi hermana”, expresó, y asegura que desde ese momento tuvo que convertirse en una líder para ayudar a sacar adelante a su familia.

“El liderazgo se crea con las experiencias que pasas en el transcurso de tu vida, y yo tuve que aprender a serlo sin querer. Cuando me tocaba aplicar para ayudas, veía cómo el sistema dificultaba los procesos para acceder a esas ayudas y siempre quise cambiar eso, no solo por mí, sino también por todos los demás”, dijo la dominicana.

Con la voz entrecortada, Janet recordó los sacrificios de su madre para que ella y su hermana pudieran salir adelante.

“Yo soy un reflejo de los sacrificios de mi madre. Cuando llegamos aquí ella comenzó a trabajar en una factoría, lo recuerdo tan claro como hoy, ella tenía dos trabajos y casi no la veíamos. Ella tenía muchos sueños, de estudiar, de retomar sus clases una vez estuviera en Nueva York, y renunció a todo eso para luchar por mis sueños y los de mi hermana”, dijo la joven a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/25/un-niño-sonriendo-fdbec575.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/25/un-niño-sonriendo-fdbec575.jpg En una foto de recuerdo.

Las oportunidades llegaron

Janet trabajó varios años para una agencia estatal, bajo la administración del alcalde Bill de Blasio, luego se fue a trabajar al sector privado, donde entendía que podía realizar una mejor trabajo y dónde podría convertirse en la líder que quería ser.

“Que yo hoy esté aquí siendo la primera dominicana y latina en ser vicepresidenta de este condado, no es algo que yo busqué, no vino por mí, porque nunca me ha gustado la política y no quería involucrarme en ese mundo”, comentó.

Dentro de su intención de apoyar a la comunidad y a sus líderes, trabajó en las campañas de Pierina Sánchez y otros candidatos dominicanos en NY. Luego, pasó a trabajar como traductora en la campaña de Vanessa Gibson, cuando se postulaba para presidenta de El Bronx.

“Quise ayudar a Vanessa, porque de todos los candidatos que había en ese momento, para mí ella era la más preparada. Cuando la campaña se acabó me despedí de ella porque me habían ofrecido un puesto como vicepresidenta de la empresa para la que trabajaba y me hacía mucha ilusión, luego ella me ofreció ser su vicepresidenta y lo acepté. Con esto, El Bronx se convirtió en el único condado de esta ciudad que está dirigido solamente por mujeres”, aseguró Peguero.

Como vicepresidenta de El Bronx, Janet se encarga de gestionar los fondos del condado, asegurarse de que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, e identificar las áreas donde se precisa de más inversión.

“Me tocó comenzar a trabajar en este puesto el mismo día del incendio de El Bronx, en enero, el más grande que ha ocurrido en el condado, fue muy difícil, pero ya había aceptado estar aquí. La comunidad me ha recibido muy bien, y me alegra que se sientan representados con mi posición”, dijo la dominicana.

Conversamos con Janet sobre la comunidad dominicana en El Bronx, y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, y cómo espera aportar a su desarrollo.

“En la ciudad de Nueva York, los dominicanos representamos el 60 % de toda la comunidad latina que vive aquí, y en El Bronx tenemos la mayor cantidad de dominicanos. No somos minoría, pero todavía nos siguen tratando como si lo fuéramos, así que para mí lo más importante de mi gestión será seguir abriendo puertas para que continuemos teniendo más representación. El gobierno se está dando cuenta de lo importantes y grandes que somos y por eso nos están abriendo las puertas, pero todavía falta más”, finalizó Peguero.