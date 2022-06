Senador de New York cambia definición de “Armas de Fuego”

En una medida histórica, el senador estatal Luis Sepúlveda, sometió un proyecto que fue aprobado en el Senado de New York para actualizar la definición de “arma de fuego” como es contemplada en la ley.

En las últimas semanas en los Estados Unidos se han vivido momentos difíciles debido a la violencia armada y New York no es la excepción. En días recientes personas inocentes murieron en un tiroteo masivo en Búfalo y comunidades como el Bronx, Brooklyn y Manhattan han visto un incremento en incidentes armados. Una de las herramientas que utilizan los criminales son las llamadas “armas fantasmas” que son armas compradas por partes y luego ensambladas, pero que no dejan ningún rastro o registro y que no eran consideradas hasta ahora por la ley.

La medida del Senador Sepúlveda cambiaría de forma radical la definición de “Arma de Fuego” incluyendo estos dispositivos o cualquier otro que use un mecanismo de explosión para disparar un proyectil. “Esta es una medida trascendental”, ha dicho el senador durante una sesión en el Senado de New York.

“Estaríamos cambiando todo lo relacionado a las penas que enfrentaría una persona si comete un crimen con una de estas armas y haciéndolas más severas, además de toda la legislación que incluya la definición de un arma de fuego.”

Con la medida del Senador Sepúlveda, New York toma la delantera en Estados Unidos en la búsqueda de controlar la violencia armada.