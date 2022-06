Avioneta sobrevuela casa de vacaciones de Biden; mandatario y primera dama fueron evacuados

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/bae24f5fe9fc456abc4ce75d8a0f8468-befbea2b.jpg

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, baja las escaleras del Air Force One en la Base Aérea de Dover, Delaware, el jueves 2 de junio de 2022, mientras se dirige a Rehobeth Beach, Delaware, para pasar el fin de semana. (AP Foto/Susan Walsh) (THE ASSOCIATED PRESS)