Entrevista con Yarelyn Mena, la abogada dominicana de Johnny Depp

Yarelyn Mena es una dominicana nacida en Nueva York, cuya pasión por el derecho la heredó de sus padres, José Mena, oriundo de Andrés Boca Chica, y Tamaris Gómez, los cuales son abogados, egresados de la Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís.

“Yo me interesé en estudiar leyes porque la primera influencia surgió de mis padres, aunque no ejercieron dicha carrera porque decidieron emigrar a Estados Unidos, me sirvió como ejemplo en cuanto a profesión y estudios se refiere”, dijo la dominicana.

Mena de 29 años, que recientemente formó parte del equipo legal en el juicio de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, habló con orgullo de sus raíces dominicanas y de su familia. “Toda mi familia vive en República Dominicana, así que cuando me quiero juntar con mis primos y tíos voy a visitarlos allá, y el español es mi primer idioma”, comentó.

También conversó con Diario Libre sobre su experiencia trabajando con el actor, siendo la abogada más joven del equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/08/personas-sentadas-en-una-mesa-7019f878.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/08/personas-sentadas-en-una-mesa-7019f878.jpg Yarelyn Mena a la izquierda celebra con el equipo de defensa de Johnny Deep. (EFE)

“Yo definiría mi experiencia como algo inolvidable, especialmente porque era mi primera vez trabajando en un caso que llega al juicio. Nosotros como equipo éramos muy unidos y colaboradores. A pesar de yo ser la más joven del equipo, siempre me sentí integrada porque me dieron muchas oportunidades durante el desarrollo del caso y confiaron en mis opiniones”, expresó Yarelyn.

Dijo que, aunque su cliente (Johnny Depp) es una celebridad, nunca se imaginaron que este caso captaría la atención mundial, lo cual los enfrentó a un desafío mayor. “El apoyo del mundo nos dio energía para seguir trabajando duro a pesar de las noches largas, y le dio al Señor Depp el impulso para seguir adelante en el encuentro de la justicia”.

Su trabajo durante el juicio consistió en reunir y seleccionar las evidencias del caso. También de entrevistar a los testigos y prepararlos para el juicio, así como preparar a los abogados que iban a cuestionar a los testigos. Durante el juicio, Yarelyn investigó las leyes correspondientes al caso, y redactó los documentos para la corte, “y cualquier otra cosa que surgiera en el momento, yo lo realizaba”, dijo.

Su práctica legal

Yarelyn trabaja como abogada asociada para Brown Rudnick, la firma encargada de representar al actor, y su práctica se centra en el litigio civil, con una concentración en derecho de autor. Sin embargo, el trayecto para llegar a donde está no fue tan fácil.

La dominicana cuenta que comenzó a sentir inseguridad cuando al investigar, se enteró que las estadísticas marcaban que solamente el 4 % de los hispanos son abogados en Estados Unidos.

“Al enterarme del bajo porcentaje, sentí mucho temor de que no iba a ser aceptada y que esa profesión era un terreno difícil de alcanzar”, dijo a Diario Libre.

La dominicana descubrió una organización llamada “Latino Justice” la cual orienta a los estudiantes hispanos que desean ser abogados.

Comentó que a partir de esa experiencia, tomó el examen para estudiar la carrera de leyes, “con el apoyo de mis mentores, familia, y sobre todo por la ayuda de Dios, nunca más miré hacia atrás”, comentó.

Yarelyn estudió psicología y sociología en Hunter College, y después estudió tres años en la escuela de leyes en Fordham University School of Law, de la que se graduó en 2019. Es miembro de la Asociación Dominicana de Abogados (DBA), y de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos (HNBA).

El juicio de Johnny Depp El juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard finalizó el 1 de junio, cuando el jurado falló a favor del actor, condenando a Heard a pagar la suma de US$10.4 millones por daños. El litigio que duró seis semanas, fue televisado, se convirtió en el centro de atención, y en uno de los más vistos y seguidos de la historia reciente. Desde el inicio, el equipo legal de Johnny, compuesto por cinco mujeres (dos latinas), y cuatro hombres se destacó por su cercanía al actor, y la forma incisiva en la que conducían los interrogatorios, tanto así, que sus miembros se han convertido en mini celebridades en las redes sociales, siendo asediados y seguidos por los fanáticos del actor.