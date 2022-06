El Suspiro Moderno Dominicano llega a la ciudad de Nueva York

La pastelera Lillian Fuji ha asumido el compromiso de dar a conocer el bizcocho dominicano en el mundo. Uno de sus aportes más notorios, ha sido la creación de la metodología Lilli Flex, o suspiro moderno dominicano, una técnica que permite crear vistosos diseños, decorar y personalizar los pasteles al más alto nivel.

“Queremos dar a conocer lo que es el bizcocho dominicano en el mundo, no solamente en nuestro país. Que se sepa lo bueno de nosotros, y para mi es algo muy bueno, que tengamos nuestra propia identidad en el bizcocho de celebración, porque usamos cosas que usualmente no usan en otros países, tenemos algo que es propio nuestro”, dijo Lillian.

Parte de su misión es compartir su arte y conocimiento con los demás, lo que la ha llevado a realizar estos diplomados, donde comparte con otros amantes de los postres, su técnica y su pasión, y que este fin de semana llegarán a la ciudad de Nueva York.

Lillian cuenta que todo comenzó durante la pandemia, cuando decidió abrir su propio negocio, pero por las medidas sanitarias tuvo que aprender a reinventarse.

“Comenzaron a subir bizcochos muy chulos, y las personas le comenzaban a preguntar que como se hacía eso, gracias a la ayuda de mi esposo, que me dio la idea de aprovechar ese tiempo para hacer un paso a paso, darle forma y un orden sobre cómo hacer las cosas”, dijo la pastelera.

Tres meses antes de que el COVID-19 azotara nuestro país, Lilli, que estudió arquitectura cuenta que “dejé de trabajar en oficinas, dejé el traje de gerente, de negocio, me puse mi chaqueta, y empecé a trabajar en restaurantes”.

Lilli comenzó a estudiar, a hacer talleres en Infotep, un diplomado en gastronomía en la Pucmm, entre otros, luego comenzó a hacer pasantías, con la intención de conocer como haciendo pasantías, en un medio más formal, y a un año de haber empezado ese proceso, se convirtió en la pastelera del grupo SGB por un año. Luego decidió independizarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/mapa-536491ae-e92e-4b04-9244-24a19f6dce8a-c2c23c0c.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/comida-de-colores-encima-de-mesa-b3673d58.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/comida-encima-de-un-emparedado-44d33c47.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/un-postre-en-un-plato-sobre-una-mesa-d8d899aa.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA)

“Yo siempre tuve una inclinación hacia las artes y a la cocina desde chiquita, esa era mi pasión, pero tú sabes que nuestra época, ser cocinero no era una profesión, era un hobbie. Entonces yo me crie con mis abuelos”, dijo Lilli quien continuó con su búsqueda artística.

“Con los años, yo sentía que debía dedicarme a eso, porque me gusta la cocina, me gusta la cocina profesional, me gusta mucho la pastelería sobretodo”, continuó.

Actualmente, Lilli se encuentra en Las Vegas realizando un intensivo de 10 semanas, realizando el programa de pastelería del famoso Amaury Guichon, uno de los mejores de EEUU, con el que busca seguir aprendiendo y desarrollando su arte.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/un-plato-con-un-florero-con-flores-9b4b8123.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/un-pastel-decorado-f946e979.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/un-par-de-osos-de-peluche-b07a0e03.jpg Creaciones de Lilli creadas a base de suspiro moderno dominicano. (FUENTE EXTERNA)

“Quiero llevar al país ese conocimiento, y poder innovar en República Dominicana”, contó.

Los talleres de suspiro moderno dominicano en la ciudad de Nueva York se impartirán este sábado 11 y domingo 12 de junio, con la intención de seguir abriendo más cupos.

Calendario y Horario de Clases:

Sábado y domingo de 9:00 am a 6:00 pm y 10:00 am a 2:00 pm

El programa trata de tres módulos divididos en dos días. Incluye certificado de participación y material de apoyo.

1.- Los principios básicos del lustrado en suspiro

2.- Complementos para el suspiro e introducción a un bizcocho tallado

Si deseas inscribirte u obtener más información puedes acceder al siguiente enlace.