Exesposo de policía dominicana en NY dijo que alguien más lo mandó a matarla

El dominicano acusado de matar a la policía del NYPD Arianna Reyes Gómez (también dominicana), dijo a las autoridades que un compañero de trabajo de ella fue quien le pidió que la asesinara.

La dominicana de 31 años falleció el pasado lunes producto de las estocadas que le propinara su expareja Argenis de Jesús Báez Pizano de 34 años tras una acalorada discusión que se produjo cuando este se apareció en su apartamento.

“Es el que me dijo que matara. El compañero, fue él que me dijo que hiciera esto. Me dijo qué hacer. Búsquenlo”, dijo, y agregó: “No puedo creer que haya hecho esto”.

Estas declaraciones fueron reveladas este martes por los fiscales que trabajan el caso. Los datos fueron ofrecidos por el asistente del fiscal de distrito David Birnbaum durante la lectura de cargos de Pizano en el Tribunal Penal de El Bronx.

Según las informaciones reveladas luego de la audiencia de presentación de cargos en la fiscalía de El Bronx, Argenis dijo que su exmujer le pidió que la matara y además le dijo lo que tenía que hacer.

Sin embargo, el abogado del acuso dijo a la prensa que su cliente “no ha dicho eso”.

“Mi cliente no me ha dicho eso. Eso parece provenir de información de terceros. Mi cliente no me indicó eso en absoluto. De hecho, no indicó que hizo ninguna declaración a la policía aparte de su nombre y que está aquí para entregarse”, dijo John Russo abogado del dominicano.

El dominicano fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza luego de entregarse y ser acusado de asesinato por presuntamente apuñalar fatalmente a Reyes Gómez en su apartamento de El Bronx la madrugada del pasado lunes.