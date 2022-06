Policía dominicana asesinada por exesposo en NY será enterrada en RD

La policía dominicana del NYPD, Arianna Reyes-Gómez que fue asesinada de varias estocadas por su expareja el pasado lunes, será enterrada en República Dominicana.

El funeral de la agente se estará llevando a cabo mañana jueves en el Riverdale Funeral Home en Broadway, Nueva York.

De acuerdo con las informaciones dadas por la policía la madrugada del lunes los dos tuvieron una fuerte discusión que se volvió mortal. El cuerpo de la dominicana fue encontrado por las autoridades luego de que un familiar diera aviso al 911.

Argenis de Jesús Báez, asesino de Reyes-Gómez, contó a las autoridades que un compañero de ella fue quien la mandó a asesinar.

“Es el que me dijo que matara. El compañero, fue él que me dijo que hiciera esto. Me dijo qué hacer. Búsquenlo”, dijo, y agregó: “No puedo creer que haya hecho esto”.

Las declaraciones dadas por Argenis fueron reveladas por los fiscales que investigan el caso.

Después de haber cometido el crimen, Báez Pizano se entregó en una comisaría. Fue acusado del cargo de asesinato por presuntamente apuñalar a Reyes-Gómez en su apartamento en El Bronx.

Los dominicanos dejan a su hijo en común huérfano de madre y con su padre en la cárcel.

Funeral arrangements for our member Police Officer Arianna Reyes-Gómez. pic.twitter.com/0WZwLsbq8J — NYDominican Officers (@NYDO_1993) June 15, 2022