Siete personas arrestadas por entrar ilegalmente al Capitolio

La policía del Capitolio de EE. UU. anunció este viernes que los oficiales arrestaron a siete personas no autorizadas en un edificio de oficinas del Congreso el jueves por la noche y las acusaron de entrada ilegal.

Las personas se identificaron como afiliadas a "Late Show with Stephen Colbert" de CBS, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con lo sucedido.

Otra persona confirmó a AP una lista de nueve personas que habían sido detenidas por la Policía del Capitolio. Incluían varios productores, junto con Robert Smigel, la voz detrás de Triumph the Insult Comic Dog.

Las dos personas que hablaron con AP no pudieron discutir públicamente los detalles de la investigación y hablaron bajo condición de anonimato.

El incidente del jueves por la noche siguió a la tercera audiencia pública del panel de la Cámara que investiga la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021.

La policía del Capitolio dijo que recibió una llamada sobre un disturbio en el edificio de oficinas de Longworth House alrededor de las 8:30 p.m. “Los oficiales que respondieron observaron a siete personas, sin escolta y sin identificación del Congreso, en un pasillo del sexto piso”, dijo la agencia en un comunicado. “El edificio estaba cerrado a los visitantes, y se determinó que estas personas formaban parte de un grupo al que la USCP había ordenado que abandonaran el edificio ese mismo día”.

En un comunicado a The Hollywood Reporter , CBS dijo que el equipo de producción estuvo en el Capitolio el miércoles y jueves para grabar un segmento de comedia con Triumph.

“Sus entrevistas en el Capitolio fueron autorizadas y preestablecidas a través de los asistentes del Congreso de los miembros entrevistados”, dijo la cadena. “Después de dejar las oficinas de los miembros en su última entrevista del día, el equipo de producción se quedó para filmar stand-ups y otros elementos finales de comedia en los pasillos cuando fueron detenidos por la Policía del Capitolio”.

La declaración de la USCP dijo que el caso sigue siendo “una investigación criminal activa y puede dar lugar a cargos penales adicionales”. La Policía del Capitolio, apartándose de la práctica estándar, se negó a proporcionar los nombres de las personas arrestadas.