Médicos le cortan oreja a un bebé durante una cesárea

En medio de un apagón doctores de la Clínica Internacional de Especialidades, en la ciudad de Mexicali, en México, le practicaron una cesárea a una paciente y le cortaron una oreja al bebé.

Según medios internacionales, la luz se fue justo después de que sedaran a Karla Araceli, de 19 años, quien supuestamente se negó a que comenzaran la operación en esas condiciones.

“No me quiero operar así, no me quiero morir”, dijo la joven a los médicos, según informa el periódico Reforma.

Indica el diario que justo después de esa súplica, a la que el doctor no hizo caso, le dijeron al padre del bebé que todo estaba bajo control porque disponían de “una subestación de energía” y que gracias a esto, el quirófano estaría iluminado.

La familia de la joven hizo un video en el que se observa el quirófano y a los galenos mientras alumbraban la operación con las linternas de sus celulares.

El bebé se encuentra estable, pero la familia teme que pierda audición por esta negligencia médica. La familia interpuso una denuncia contra la clínica.