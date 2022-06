Biden "regaña" a un reportero en la playa al preguntar si la recesión es inevitable

El presidente de EEUU Joe Biden, que se encuentra vacacionando en su casa de Rehoboth en Delaware, arremetió contra una reportera este lunes, luego de que esta le preguntara acerca de la posibilidad de una recesión en la economía del país.

La reportera le preguntó acerca de los comentarios hechos por expertos económicos que aseguran que "una recesión es más probable que nunca”.

“No, la mayoría de ellos no están diciendo eso. Vamos, no inventes cosas, ¿de acuerdo? respondió Biden". “Ahora suenas como un político republicano. Bromeo. Fue un chiste", continuó Biden.

“Pero bromas aparte, no, no creo que sea inevitable”, dijo Biden. “Estuve hablando con el exsecretario del Tesoro Larry Summers esta mañana, y no hay nada inevitable en una recesión”, aseguró el mandatario.

Biden también señaló que está considerando una exención temporal federal del impuesto a la gasolina, lo que posiblemente ahorre a los consumidores de Estados Unidos hasta 18.4 centavos de dólar por cada galón.

“Sí, lo estoy considerando”, dijo Biden a los periodistas después de dar un paseo por la playa. “Espero tener una decisión con base en los datos, quizá para finales de la semana”.

El gobierno busca cada vez más formas de ayudar al consumidor ante los elevados precios del combustible, que comenzaron a subir el año pasado y se dispararon luego que Rusia invadió Ucrania en febrero. El promedio del precio de la gasolina a nivel nacional es de poco menos de 5 dólares por galón, según la American Automobile Association (AAA).

El gobierno de Biden ya liberó petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos y aumentó la mezcla de etanol para el verano, además de enviar una carta la semana pasada a las refinerías de petróleo instándolas a aumentar su capacidad de refinación. Sin embargo, esos esfuerzos aún no han reducido considerablemente las presiones sobre los precios, de modo que el gobierno ahora considera una eliminación temporal del impuesto a la gasolina. Los impuestos sobre la gasolina y el diésel ayudan a pagar las carreteras.

El grupo de análisis económico Penn Wharton Budget Model (PWBM) publicó estimaciones el miércoles que muestran que los consumidores ahorraron debido a las exenciones de impuestos a la gasolina en Connecticut, Georgia y Maryland. La mayor parte del ahorro se destinó a los consumidores, en lugar de a las estaciones de servicio y otros del sector energético.

En una entrevista el domingo en el programa “This Week” de la cadena ABC, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó su disposición a una exención fiscal federal a la gasolina a fin de brindar algo de alivio a los automovilistas.

Diario Libre USA El sitio informativo de la comunidad dominicana global.