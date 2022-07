Presunta bomba mochila obliga a desalojar el aeropuerto John F. Kennedy

Una terminal del aeropuerto John F. Kennedy (JFK) en Nueva York fue desalojada este domingo por prevención luego del temor que provocó una mochila abandonada.

La mochila causó un revuelo en la seguridad y pavor en los pasajeros lo que llevó a las evacuaciones en la Terminal 4 del aeropuerto durante este “ajetreado” fin de semana festivo, informaron las autoridades.

Más tarde, la bolsa fue considerada segura.

Para poder investigar lo sucedido, las autoridades pidieron a los pasajeros salir de la terminal, la cual estaba medianamente llena por los viajes del fin de semana largo y el arranque de las vacaciones, informó Diario NY.

La página oficial del aeropuerto en Twitter indicó que el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria estaba investigando “un incidente de seguridad” en la Terminal 4.

PAPD is currently investigating a security incident in Terminal 4. Please expect traffic delays and allow extra time for travel. Thank you for your patience. — Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) July 3, 2022

“Por favor espere retrasos en el tráfico y permita tiempo adicional para viajar. Gracias por su paciencia”, postearon.

El escuadrón antibombas del NYPD confirmó que la mochila no contenía explosivos. Pero lo ocurrido hizo que se retrasaran los vuelos en el aeropuerto, el incidente también provocó que cancelen algunos viajes.

El Departamento de Nueva York confirmó los hechos y que no había un peligro de bomba, aunque el desalojo fue necesario para proceder con las investigaciones, confirmó el New York Post.