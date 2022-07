Arrestan a bodeguero dominicano en NY tras apuñalar a un cliente

Un bodeguero dominicano identificado como José Alba de 51 años de edad, fue arrestado tras apuñalar y matar a un cliente, luego de que este entrara al área del mostrador y lo atacara por una funda de papas fritas.

Un video que fue divulgado en distintos medios de comunicación muestra al dominicano atendiendo a los clientes cuando de repente, el joven entra al mostrador y lo empuja contra una pared llena de comestibles.

El hecho ocurrió en la bodega “Blue Moon Convenience Store”, ubicada en las inmediaciones de la calle 139 y la avenida Broadway en la zona de Harlem en el Alto Manhattan.

Según detalla el New York Post, Alba aseguró que actuó en defensa propia.

Manhattan bodega worker charged with murder. Woman who didn't have enough money for her item, went to the car to get her boyfriend, who then came behind the counter to attack the clerk.. Jose Alba, 51, cut the man up, and is being charged with murder. Held on $250,000 bail. #NYC pic.twitter.com/kZ3Ju5yVDq — YouDontHaveToWatch (@StarsAndBars123) July 6, 2022

El vídeo muestra cuando el cliente aparentemente le grita al bodeguero y lo empuja. Luego este saca un puñal propinándole varias estocadas que le provocaron la muerte.

La víctima fue identificada como Austin Simon de 37 años de edad, que tras el hecho fue trasladado al hospital Harlem, donde finalmente falleció.

El NY Post alega que el hecho ocurrió el pasado viernes en la noche cuando una mujer no identificada mujer entró a la bodega con un niño para comprar papas fritas, y que luego la policía dijo que la mujer no tenía suficiente dinero en efectivo para la merienda y, en cambio, salió furiosa de la tienda y llamó a Simon, quien alegadamente provocó el altercado.