Senadora demócrata revoluciona TikTok tras bailar twerking en bikini

La senadora Demócrata de Rhode Island, Tiara Mack, ha revolucionado las redes y no por su labor como congresista, sino, por demostrar sus destrezas en el twerking nada más y nada menos que en bikini.

La congresista, quien busca el refrendo en las elecciones de noviembre de 2022, se auto grabo haciendo el sensual baile y colgó el video en la popular red social TikTok para invitar a los electores a votar por ella.

Esta acción provocó una cadena de críticas porque, además, en la descripción de la filmica, la legisladora colocó un emoji de Diablo.

Aunque muchos quedaron sorprendidos con su habilidad para el twerk parada de manos, otros la criticaron y aseguraron que la “política se ha vuelto un circo”.

LA RESPUESTA DE TIARA MACK

La primera mujer negra abiertamente gay en obtener un escaño público en 2020, no hizo esperar a sus detractores y respondió a algunas de las críticas en la misma plataforma.

Aclaró que sólo fue humor y aseguró que que tiene las capacidades para legislar, debido a que podé un título de la Ivy League.

“No se trata de lo que llevo puesto. No se trata de lo que estoy haciendo. No me respetarán de todos modos”, expresó.

Mack se crió en Georgia y Carolina del Sur, pero se mudó a Rhode Island para estudiar Salud Pública en Brown en 2012.

Su madre, una maestra, luchó por mantener económicamente a sus cinco hijos, y aceptó trabajos en restaurantes y en tiendas minoristas para llegar a fin de mes. Sin embargo, en su casa había un ambiénteme muy conservador.

Esta es la senadora Demócrata de Rhode Island, Tiara Mack, y subió este video en su cuenta de TikTok e Instagram para pedirle a la gente que vote por ella: pic.twitter.com/PqYgpLcWmP — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 5, 2022