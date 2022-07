“Papa, no quiero problemas”, bodeguero dominicano trató de evitar riña antes de apuñalamiento

El dominicano José Alba, empleado de una bodega ubicada en Harlem, trató de evitar el conflicto con el cliente Austin Simon, el hombre al que apuñaló luego de que este traspasara el mostrador para agredirlo, y hecho por el que ahora es acusado de asesinato.

En un nuevo video que ha sido divulgado desde el sábado se escucha como Alba le dice al hombre “papa, I don’t want problems papa”, o “papa, no quiero problemas”, mientras estaban discutiendo antes de que se produjera el fatal apuñalamiento.

Simon irrumpió en la bodega Blue Moon el pasado 1 de julio, cinco minutos después de que su novia intentara comprar una bolsa de papas fritas para su hija y su tarjeta electrónica de beneficios fuera rechazada. La mujer sostuvo que Alba le arrebató la merienda a la niña.

En el vídeo se escucha la conversación del dominicano con la joven: "¿Has puesto comida?" Se puede escuchar a la novia preguntándole a Alba sobre cómo hizo la venta.

“Está bien, mama, déjame hacerlo en otro momento. Dios mío”, dice Alba.

“Hay dinero ahí”, insiste ella.

El video muestra como la mujer grita fuera de cámara: “No puedes tocar a mi hija. ¡No le quites eso a mi hija, maldito pedazo de mierda!”.

Alba no se ve en las imágenes quitándole nada y tampoco tocándola.

La mujer continúa diciendo: “Voy a traer a mi novio aquí y él te va a joder. ¡Mi novio va a venir aquí ahora mismo y te joderá!”

Alba dice “Eso no es mi culpa, no está funcionando”. El dominicano continúa trabajando y le dice a un cliente de la novia: "Ella no tiene dinero".

Otra mujer preguntó: “¿Te quitaron algo?”.

Alba respondió: “No, me retracto”.

Entonces se puede ver a Simon entrando y yendo inmediatamente detrás del mostrador.