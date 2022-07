Se avergonzaba de su altura; ahora gana alrededor de 100,000 dólares en OnlyFans

Una joven de Florida, identificada como Marie Temara se avergonzaba de su altura, tiene casi 1.90 metros (6’1), esto hizo que su vida se complicara durante su niñez y adolescencia, porque siempre era la más alta de sus clases.

Se hizo conocida luego de perder su trabajo como contadora en los primeros meses de la pandemia del coronavirus, decidió subir un video en la red social TikTok para dar a conocer cuál era su estatura, y dada su “fama” decidió sacarle provecho y comenzó a publicar fotos en OnlyFans, esto hizo que llegara a ganar hasta 100,000 dólares en un mes.

Contó en una entrevista a The Mirror que durante sus años en la escuela sufrió de bullying y acoso por parte de sus compañeros. Ahora se muestra feliz con su tamaño, porque a sus seguidores les encanta.

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centrímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban, pero yo estaba feliz. Su a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, contó la joven de 27 años.

La familia de Marie son todos personas altas, en su momento ella detestó pertenecer a una “familia de gigantes”, como los llama. Su padre mide 1.67 metros, y sus hermanos jugadores de básquetbol miden 2.05 metros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/18/una-mujer-con-los-brazos-extendidos-fb543468.jpg Marie Temara, con casi 1.90 metros de altura sobrepasa el marco de la puerta. (FUENTE EXTERNA)

"Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1.90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores", dijo.

“Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería a que todos pensaran que era guapa. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar”, añadió.

Afirmó que durante su estadía en la escuela era una cabeza más alta que los demás. Solían llamarla niño por ser más alta, lo cual era difícil para ella. Durante la secundaria comenzó a caminar encorvada, “hacía de todo para parecer más baja”.

Vender fotos en OnlyFans significa un ingreso de 80,000 y 100,000 dólares al mes para Marie, aunque todavía tiene inconvenientes en su vida cotidiana. Sus pies “cuelgan” de la cama, está incomoda en su vehículo, y debe doblarse mucho debajo de la ducha.

"Alguien me sugirió que debería probar OnlyFans después de ver mis videos de TikTok, así que comencé en 2021. Ahora gano en un mes lo que solía ganar en un año", cuenta feliz.

En un futuro quiere abrir su propia empresa de contabilidad para no dejar atrás su carrera profesional.