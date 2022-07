Scarlin Hernández: “En mi cabeza ya no había dudas de que no podemos estar solos en el universo”

A seis meses de haber despegado, el telescopio James Webb comenzó a mostrar al mundo imágenes nunca antes vistas del espacio. Estas primeras tomas representan una nueva era en la astronomía, que nos ha permitido ver desde la tierra la profundidad del universo.

Para conocer con detalle qué representan estas imágenes, conversamos con Scarlin Hernández, la ingeniera espacial dominicana que junto a un gran equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ha desarrollado códigos que forman parte de los sistemas que desde la Tierra comandan y controlan el telescopio James Webb, el más avanzado que se ha construido hasta la fecha.

DL—¿Qué representan las primeras imágenes que ha revelado el telescopio?

SH. En las primeras imágenes que presentaron el presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris se ve un campo profundo de un cúmulo de galaxias, y la verdad es que es la imagen más profunda que hemos tomado del universo hasta esta fecha. En esa sola imagen hay miles y miles de galaxias. Para que puedan entenderlo, si desde aquí de la tierra miras hacia el cielo y extiendes tu brazo y apuntas hacia esta área sería del tamaño de un grano de arena.

Entonces es súper pequeño. Hace 100 años, pensábamos que éramos la única galaxia que existía, y ahora vemos con este telescopio que la verdad es que el universo está súper lleno, no es un gran vacío como creíamos o pensábamos, y personalmente, cuando yo vi estas imágenes por primera vez en mi cabeza ya no había dudas de que no podemos estar solos en el universo, eso es prácticamente imposible. Y quiero resaltar que esa es mi opinión, no la de la NASA.

DL—¿Qué pudieron descubrir dentro de estas galaxias?

SH. La segunda imagen es una espectroscopía de una galaxia que también está a 3.1 mil millones de años, y en esa galaxia pudimos detectar hidrógeno, neón y oxígeno, que sabemos que son elementos que existen aquí en nuestra tierra.

También el espectro del exoplaneta, que primeramente tomamos las mediciones más detalladas hasta esta fecha de la luz de tránsito de un exoplaneta.

Pudimos también analizar la estructura de la atmósfera del exoplaneta y señala vapor de agua, así que pudimos ver en este exoplaneta que definitivamente tiene agua, y esta capacidad nos va a ayudar en la búsqueda de planetas habitables en los próximos años.

DL—¿Qué representa el hoyo negro que se ve en la imagen?

SH. Podemos ver un agujero negro, que al principio pensábamos que éramos la única galaxia con un agujero negro en el centro, y ahora pensamos que todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro. También pensamos que grupos de galaxias como estas eran bien comunes en los comienzos del universo.

Cuando el material calentado caía en ellos, pudo haber alimentado agujeros negros, muy energéticos y es algo que estamos estudiando.

"“Ahora estoy más segura que con el telescopio vamos a poder encontrar cosas que no sabíamos que existían”" Scarlin Hernández Ingeniera espacial en la NASA “

DL—¿El telescopio puede detectar vida en otros planetas?

SH. Hemos demostrado y pueden verlo en las otras imágenes que efectivamente podemos estudiar la composición de objetos, específicamente las propiedades físicas y químicas de las atmósferas de esos planetas o planetas similares al nuestro y si llega el día en que vemos una señal de vida, será algo que va a tomar mucho tiempo para verificar porque será algo nuevo para nosotros, algo indígena que nunca hemos visto. Con la capacidad que tiene el telescopio yo pienso que sí, pero la verdad es que nunca hemos encontrado vida, no sabemos cómo se va a señalar en los detectores. Nadie sabe cómo se ve eso. No vamos a saber lo que es si lo encontramos.

DL—¿Cuándo podremos volver a ver nuevas imágenes del universo?

SH. Cada semana van a salir más imágenes y más datos del telescopio. Ahora estoy más segura de que con este telescopio vamos a poder encontrar cosas que no sabíamos que existían.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.