Inauguran edificio en Nueva York inspirado en la República Dominicana

La tarde de este lunes quedó inaugurado el edificio “Radio-Hotel”, ubicado en las intersecciones de la avenida Ámsterdam y la calle 181 en el corazón de la comunidad dominicana en Nueva York.

El edificio de 22 pisos tiene un hotel que cuenta con 221 habitaciones, un club nocturno y un restaurante, ambos inspirados en negocios emblemáticos de la República Dominicana.

Dentro del edificio se albergarán las instalaciones de Jalao, el restaurante dominicano ubicado en la Zona Colonial que ahora abrirá sus puertas en dicha ciudad, con la colaboración del chef Richard Sandoval.

El corte de cinta contó con la presencia de Ydanis Rodríguez, comisionado de Transporte de la ciudad, el congresista Adriano Espaillat y el alcalde Eric Adams.

El propietario de Jalao, Antonio Espaillat, aseguró a la cadena NY1 que el edificio tendrá un espacio donde la comunidad podrá celebrar todos sus eventos, bodas, convenciones, bautizos y cumpleaños, y que el concepto contará con merengue y bachata en vivo.

"Los dominicanos se tienen que sentir muy bien de que haya gente que está creyendo en ellos, que está haciendo este tipo de inversión en esta área. O sea, le da una gran importancia que en realidad la tenemos y nos la merecemos", expresó Espaillat a NY1.

El portal destaca que la inauguración de este nuevo edificio aviva el temor de los dominicanos de que los precios de la renta sigan en aumento y el proceso de gentrificación de Washington Heights se acelere.

Proud to be here with @NYCMayor and @ydanis to unveil the 22-story Radio Hotel, helping our community stay strong and vibrant! pic.twitter.com/MMpN2Uwl3k — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) July 25, 2022

"Los propietarios dicen que el hotel con todos sus negocios estarán funcionando en total capacidad dentro de un mes pero ya las 221 habitaciones están disponibles para quienes deseen reservarlas", destacó NY1.

